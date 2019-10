Věřím, že vyhraje demokracie, doufá šéfka polské nejsilnější opoziční strany a kandidátka na premiérku

VARŠAVA „Spolupráce v rámci Evropy by byla prioritou, pokud by polská Občanská koalice vyhrála volby.“ LN to exkluzivně řekla před volební místností na předměstí Varšavy Małgorzata Kidawa-Błońská, opoziční kandidátka na premiérku.

LN: Jak hodně jde v těchto volbách o budoucnost polské demokracie?

Ty volby jsou velmi důležité, protože ukáží, jaké Polsko náš národ chce a proč ho chce. A večer se jistě ukáže, že Polákům o tyto volby skutečně jde. LN: Jaký odhadujete výsledek? Vyhrajete?

Věřím v to. Věřím, že vyhraje demokracie a vyhraje Polsko. LN: Průzkumy vám ale proti vládní straně Právo a spravedlnost (PiS) dávají menší šance, zhruba 25 procent pro Občanskou koalici a přes 40 procent pro PiS. Budete tedy zřejmě potřebovat koaličního partnera - rýsuje se někdo?

Teď bojujeme, abychom vyhráli volby. Všechno ostatní až zítra ráno. LN: Pokud by vaše strana vyhrála a vy by jste se stala premiérkou - byla by jste pro zachování spojenectví a nadstandardních vztahů v rámci V4?

Myslím, že s každým je třeba spolupracovat a s každým je možné najít společný jazyk, aby bylo možné něco budovat. Diskuse je dobrá, ale pro mě je nejdůležitější Evropa a Polsko v Evropě.