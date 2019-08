Viděl prezidenta Trumpa jako ‚postavu otce‘. Jeho odpůrcům rozesílal výbušniny, teď půjde do vězení na 20 let

New York Američan Cesar Sayoc, který posílal poštou balíčky s výbušninou předním demokratickým politikům a dalším odpůrcům prezidenta Donalda Trumpa před loňskými volbami do Kongresu, byl v pondělí v New Yorku odsouzen k 20 letům vězení.

Bombový útočník z Floridy měl seznam další stovky cílů. Další nálože možná putují poštou Sedmapadesátiletý Sayoc letos v březnu před soudem v New Yorku přiznal svou vinu. Podomácku vyrobené bomby podle obžaloby rozeslal na šestnáct adres. Zásilky vyvolaly paniku, žádná z nich ale nevybuchla.

Sayoka zadržela policie loni v říjnu na Floridě, kde žil v autě polepeném obrázky Trumpa a přeškrtanými fotografiemi jeho odpůrců. Od té doby byl ve vazbě bez možnosti kauce. Podle příbuzných trpí dlouhodobými psychickými problémy, které si odmítal přiznat. Obžaloba jej vykreslila jako pachatele „dvoutýdenního teroristického útoku“, motivovaného „nenávistnou ideologií“. Žádala doživotí kvůli nebezpečí, jaké představuje pro veřejnost. Obhajoba naopak navrhovala desetiletý trest. Sayoc během vynášení verdiktu plakal. Obhájce Ian Marcus Amelkin tvrdil, že jeho klienta ke zločinu dovedlo paranoidní myšlení, vyvolané používáním steroidů. Sayoc podle Amelkina viděl prezidenta Trumpa jako „postavu otce“ a byl posedlý spikleneckými teoriemi o lidech, které považoval za prezidentovy nepřátele. „Věříme, že prezidentova rétorika přispěla k tomuto chování,“ řekl. Muž zatčený kvůli výbušným balíčkům měl prý psychické problémy, ale odmítal se léčit Sayoc nad svými činy vyjádřil lítost a ujišťoval, že bomby byly falešné, tedy nebyly s to vybuchnout. I podle vyšetřovatelů bombám chyběla roznětka. Soudce uvedl, že obžalovanému věří. „Nenáviděl své oběti. Nepřál jim nic dobrého, ale nebyl natolik zbloudilý, aby si přál jejich smrt, alespoň ne svojí rukou,“ řekl soudce Jed Rakoff. Dodal však, že Sayokovy zločiny byly „příliš příšerné“, než aby dostal „poměrně shovívavý“ desetiletý trest. Obálky s výbušninou dostali politici Hillary Clintonová, Barack Obama a Joe Biden, miliardář a filantrop George Soros, několik poslanců Kongresu, herec Robert De Niro, bývalý ředitel CIA John Brennan nebo kanceláře televize CNN v New Yorku a Atlantě. K Sayokovi dovedly vyšetřovatele stopy DNA a otisky prstů, které na jedné zásilce zanechal. Za jeho zadržením byla ale také analýza sociálních sítí. Zde se totiž dopouštěl stejných chyb v pravopisu jmen, jako na podezřelých zásilkách - Clintonovou například označoval Hilary místo Hillary.