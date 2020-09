Čínské letectvo bombarduje americký Guam. Propagandistický záznam je odplatou za návštěvu Tchaj-wanu

Tchaj-pej/Praha Napětí mezi vládou v Pekingu a Spojenými státy americkými v pacifickém regionu roste. Důkazem toho je i video zveřejněné oficiálním čínským letectvem, které ukazuje simulovaný útok bombardéru H-6K, který je schopný nést i jadernou bombu, na ostrov, jenž má nejpravděpodobněji znázorňovat americkou základnu na ostrově Guam. Jde o odplatu za návštěvu vysoce postaveného amerického úředníka na Tchaj-wanu.

Video o celkové stopáži dvě minuty a patnáct sekund ukazuje bombardéry H-6K vzlétající z pouštní základny za doprovodu slavnostní, dramatické hudby, která snad nejvíce ze všeho připomíná trailer k válečnému hollywoodskému thrilleru, píše agentura Reuters. Záznam nese originálně jméno „Bůh války H-6K jde do útoku!“.



V polovině videa pilot stiskne tlačítko a odpálí raketu zacílenou na vzletovou dráhu umístěnou uprostřed vojenské základny. Její satelitní snímek, který je na záznamu zobrazen, vypadá přesně jako rozložení guamské základny, i když to není otevřeně přiznáno. Hudba se náhle zastaví a objevuje se obraz rozpukané země následovaný leteckými pohledy na výbuch.

„Jsme obránci vzdušné bezpečnosti naší vlasti. Máme důvěru a také schopnosti vždy bránit bezpečnost naší oblohy,“ píše čínské Letectvo lidové osvobozenecké armády ve stručném popisku videa. Základna na Guamu je klíčovým místem nutným k reakci na jakýkoliv konflikt v asijsko-pacifickém regionu. Ostrov je domovem pro významná americká vojenská zařízení, včetně letecké základny.

A video clip issued by PLA Air Force on Saturday, stating the force is the safeguarder of China's territorial air/space safety. pic.twitter.com/fg4E6GFP0L — Global Times (@globaltimesnews) September 19, 2020

Propagační video spatřilo světlo světa v sobotu na čínské mikroblogerské sociální síti Weibo. Načasování se shoduje s vojenským cvičením, které Čína zahájila ve vzdušném prostoru Tchaj-wanu, který velmoc považuje pouze za svou vzbouřenou kolonii, i když ostrov má svou vlastní prezidentku, autonomní školství, zdravotnictví či vládu.

Demokratickou Čínskou republiku sídlící na Tchaj-wanu založil vrchní velitel a představitel Národní strany, tzv. kuomitangu, Čankajšek spolu s dalšími exulanty, které po druhé světové válce vyhnala Komunistická strana Číny vedená Mao Ce-tungem.



Před normalizací čínsko-amerických vztahů v 70. letech v rámci pingpongové politiky, což mělo USA přinést převahu nad Sovětským svazem v rámci studené války, to byla právě tchajwanská republika, kdo držel důležité křeslo stálého člena Rady bezpečnosti OSN, který má právo veta. To následně převzala právě ČLR výměnou za de facto spojenectví s USA, které trvalo až do pádu SSSR.



Oficiální návštěvy po dlouhé době

Vojenské cvičení sloužící jako manifestace síly je odvetou Čínské lidové republiky za příjezd náměstka pro ekonomický rozvoj a životní prostředí Keitha Kracha, spadajícího pod amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, na oficiální návštěvu Tchaj-wanu na počest zesnulého tchajwanského exprezidenta Li Teng-chueje.

Dle ministerstva zahraničních věcí v Tchaj-peji je Krach nejvyšším představitelem amerického ministerstva zahraničí, který ostrov navštívil za poslední dekády. Cesta, která začala ve čtvrtek a končí v sobotu, se koná zhruba měsíc poté, co se Alex Michael Azar II, americký ministr zdravotnictví a sociálních služeb, stal nejvyšším vládním představitelem USA, který ostrov navštívil od roku 1979.

Náměstek pro ekonomický rozvoj a životní prostředí Keith Krach, spadající pod amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, na oficiální návštěvu Tchaj-wanu.

Nedávno se na Tchaj-wan s podnikatelskou delegací vydal i předseda českého senátu Miloš Vystrčil, proti čemuž se Čína silně ohradila - mezi jiným i výhružkami o tvrdé odplatě a zákazem vstupu na své území pro účastníky mise.

Přítomnost Kracha odráží rostoucí úsilí Trumpovy administrativy čelit v posledních letech čínským pokusům o izolaci Tchaj-wanu na globální scéně, píše deník The New York Times. ČLR nejprve ve středu vyslala dvě protiponorková letadla do zóny kontrolované protivzdušnou obranou ostrova, uvádí Ministerstvo obrany na Tchaj-wanu. Čínská letadla byla varována naším letectvem, sdělili Tchajwanci.

Vojenské hrátky pokračovaly i v následujících dnech. V sobotu podle tchajwanského ministerstva obrany poslala Čína 12 stíhaček J-16, dvě J-10, dvě J-11, dva bombardéry H-6K, které figurují na již zmíněném videu a jeden protiponorkový stroj Y-8. To bylo o jeden stroj více než v předchozí den. Tchaj-wan reagoval oba dny vysláním svých vlastních stíhačů, píše ČTK.

„Manévry jsou logickou, nutnou akcí, která reaguje na současnou situaci v Tchajwanském průlivu a která je zaměřena na obranu národní svrchovanosti a územní celistvosti,“ uvedl v sobotu mluvčí čínského ministerstva obrany Žen Kuo-čchiang. „Tchaj-wan je čistě vnitřní záležitostí Číny, do níž se nesmí žádné zahraniční síly vměšovat,“ dodal.

„Tchaj-wan nevystřelí první, ale rozhodně uplatní své právo na obranu a zaútočí, pokud bude vystaven palbě,“ uvedl v neděli interní zdroj obeznámený se situací v tchajwanské armádě, píše server Focus Taiwan.

Čínská provokace přichází těsně po skončení každoročního tchajwanského vojenského cvičení Han Kuang, které prověřuje právě připravenost armády Čínské republiky na útok z pevniny. Koná se tradičně ve dvou fázích: ostré cvičení v terénu proběhlo mezi 13. a 17. červencem, v pátek skončila druhá fáze taktického výcviku. Dle stejného zdroje se během ní zjistilo, že ostrovní armáda nemá dostatek naváděných střel dlouhého doletu pro účinnou obranu.