Trump vyhrál republikánské primárky v Jižní Karolíně, Haleyová se nevzdává

Po sečtení 92 procent hlasů měl sedmasedmdesátiletý exprezident podporu 59,9 procenta voličů, zatímco Haleyová 39,4 procenta. Politička uvedla, že chce v klání navzdory výsledku pokračovat.

„Ještě nikdy jsem neviděl Republikánskou stranu tak sjednocenou, jako je teď,“ řekl Trump svým příznivcům krátce po uzavření hlasovacích místností. „Můžete tak 15 minut slavit, ale pak se musíme vrátit do práce,“ dodal.

„Začátkem týdne jsem řekla, že bez ohledu na to, co se stane v Jižní Karolíně, budu pokračovat v kandidatuře. Jsem žena, která drží své slovo,“ řekla Haleyová příznivcům ve svém volebním štábu. „Čtyřicet procent není žádná malá skupina,“ uvedla bývalá velvyslankyně Spojených států při OSN s odkazem na svůj přibližný podíl hlasů. „V našich republikánských primárkách je obrovské množství voličů, kteří říkají, že chtějí alternativu,“ dodala s tím, že v úterý plánuje vyrazit do Michiganu na tamní primárky - poslední velké klání před takzvaným volebním superúterým, kdy se 5. března uskuteční primárky ve velké skupině států najednou.

Jak podotýká AP, Trump zatím ovládl všechna republikánská klání, když zvítězil v Iowě, New Hampshire, Nevadě a na Amerických Panenských ostrovech. Po úspěchu v Jižní Karolíně se tak nejspíš zase zvýší tlak na dvaapadesátiletou Haleyovou, aby z klání odstoupila a umožnila Trumpovi plně se soustředit na očekávaný volební souboj s demokratickým prezidentem Joem Bidenem.

Trumpovi se dosud podařilo získat 63 delegátů nominačního sjezdu, Haleyové jen 17. V Jižní Karolíně soupeřili o 50 delegátů. Reuters uvedl, že podle odhadů jich Trump získá nejméně 35. K nominaci do listopadových voleb je potřeba získat celkem 1215 delegátů.

Pro voliče v Jižní Karolíně byla podle průzkumu veřejného mínění společnosti Edison Research, která se dotazovala hlasujících ihned poté, co odvolili, nejdůležitější migrace (39 procent) a ekonomika (33 procent). Téměř dvě třetiny z nich - 65 procent - vyjádřily přesvědčení, že Biden v roce 2020 prezidentské volby, v nichž porazil Trumpa, nevyhrál legitimním způsobem. Trump svou porážku nikdy nepřijal a o hlasování před čtyřmi roky opakovaně šíří nepravdy.

Na 63 procent dotázaných také vyslovilo názor, že i kdyby byl Trump odsouzen za trestný čin, byl by stále způsobilý k výkonu prezidentské funkce. Trump nyní čelí čtyřem obžalobám. Žádný jiný exprezident před ním obžalován nebyl.