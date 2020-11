Mladí ‚expati‘ bez nadšení pragmaticky volí Bidena. Způsob vyplnění lístku a vložení do obálky se stát od státu liší

Londýn Osmadvacetiletý David Williams je americký „expat“ – Američan žijící trvale mimo Spojené státy. Prvních dvacet pět let svého života strávil mezi San Diegem a San Franciscem.

Ptáte-li se, jak mohl směnit slunnou Kalifornii za deštivý Londýn, byla to i má otázka. „Kalifornie je skvělá a je to můj domov. Je to ale asi jako se vším – po nějaké době omrzí. K Evropě jsem měl vždycky blízko – studoval jsem historii, četl fantasy, chtěl trochu objevovat. A jen tak mimochodem,“ doplňuje s úsměvem. „Počasí v San Franciscu je vlastně nápadně podobné tomu londýnskému – kvůli tamnímu mikroklimatu je úplně nevyzpytatelné.“



Stejně jako miliony Američanů, i David letos volí prezidenta prostřednictvím pošty – v tomto případě dokonce mezinárodní. Svůj volební lístek odevzdal na americké ambasádě, odkud poputuje do Kalifornie – přesněji řečeno, poputují dva, poněvadž David na ambasádu odnesl i lístek svého kamaráda, kterému se nechtělo cestovat přes celý Londýn.

Nechtěně tak podpořil teorii Donalda Trumpa o mizivé kontrole volebního procesu. „Ano, jsem si toho vědom,“ směje se David. „Kvůli nám teď Trump nevyhraje Kalifornii! (tradiční baštu Demokratické strany – pozn. red.).“



Volba proti Trumpovi

V demokratských primárkách podporoval David Bernieho Sanderse – nezávislého senátora za Vermont, označovaného v Americe za jednoho z „nejliberálnějších“, tedy nejlevicovějších politiků vůbec. Byla to právě adopce částí jeho odvážného programu Joe Bidenem, která Davida k bývalému viceprezidentovi přimknula. Volil by ho ale stejně. „Je to za mě pořád z větší části volba proti Trumpovi, proto mi nevadilo změnit kandidáta. Někteří mí přátelé z Kalifornie s tím ale problém mají – Biden nebo Trump pro ně ve výsledku není zas tak velký rozdíl. Oba jsou to stáří bílí muži s historií sexuálního predátorství.“

O dva roky mladší Jonathan Miller vyrostl v docela jiném prostředí než David. Na hony vzdálené progresivní Kalifornii, michiganské město Grand Rapids je jednou z typických konzervativních komunit amerického středozápadu. Bůh, národ, rodina – to jsou hodnoty, podle nichž tam lidé žijí. „Vládě tam nikdo moc nevěří, a tím spíš ne té federální. Ještě spíš než za konzervativce bych Michiganďany označil za libertariány – většina mých příbuzných volila v republikánských primárkách v roce 2016 Teda Cruze (senátora za Texas – pozn. red.). Z Trumpa sice nadšení nejsou, volit ho ale vždycky budou, protože brání jejich hodnoty.“

Když mluví o své rodině, Jonathan důsledně používá výrazy „oni“ a „jejich hodnoty“ – díky svému progresivnímu založení se s příbuznými na mnoha věcech neshodne. „Mám dvě zásady – nebavím se s nimi o náboženství a o politice… faktem je, že nám potom moc konverzačních témat nezbývá.“ Asi i proto Jonathan za posledních šest let navštívil Michigan jen třikrát. Žije trvale v Londýně, kde se věnuje práci v liberální křesťanské komunitě. Do svého rodného státu ale čile posílá volební lístky. „Michigan je vyhlášený tím, že se tam volí prakticky ,o všem‘ – od guvernéra až po místního šerifa.“

Stejně jako David, ani Jonathan v prezidentských volbách původně nepodporoval Joea Bidena. Měl ho dokonce až na čtvrtém místě – za Elizabeth Warrenovou, Bernie Sandersem a Kamalou Harrisovou. Rozmýšlet se ale příliš nemusel, a tak i on svůj volební lístek odeslal už před dvěma týdny. „Mám už s tím své zkušenosti, takže mi to šlo dost snadno – Michigan má dost liberální pravidla, jde doslova jen o vyplnění lístku a vložení do obálky. Třeba má kolegyně z Virginie to má ale o dost složitější – každý volební lístek musí mít podpis ‚svědka‘ a vkládá se složitým způsobem ‚obálky v obálce‘. Možná je to tak dobře.“



V Kalifornii naposledy vyhrál republikánský kandidát v roce 1988 – od té doby je americké západní pobřeží pevně zakotveno v modré zóně. Představa, že to zvrátí zrovna Donald Trump, je krajně fantastická. Možná, že to ale bude právě v Michiganu, kde se bude o budoucím prezidentovi rozhodovat. V roce 2016 tu Trump vyhrál nejtěsnějším rozdílem ze všech států – o pouhých 10 704 hlasů. Podle CNN sice Biden v současnosti Trumpa poráží o osm procentních bodů, to však nemusí nic znamenat. Bude Jonathanův hlas stačit na hlasy zbytku rodiny?