Vyhlášení karantény v New Yorku není teď podle Trumpa nutné, v USA zemřelo již přes 2000 lidí

WASHINGTON D.C. Vyhlášení karantény pro oblast New Yorku kvůli šíření koronaviru není v tuto chvíli zapotřebí. V noci na neděli SELČ to na twitteru uvedl americký prezident Donald Trump. V sobotu šéf Bílého domu hovořil o tom, že pro New York, New Jersey a určité části Connecticutu zvažuje karanténu. V USA už dohromady zemřelo přes 2000 lidí.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) krátce po prezidentově tweetu vyzvalo obyvatele New Yorku, New Jersey a Connecticutu, aby v příštích 14 dnech nikam necestovali, pokud to není nezbytně nutné.

Stát New York je nejvíce zasaženým místem v USA, počet nakažených tam stoupl na více než 52 000 a počet obětí přesáhl 700. Trump v sobotu řekl, že uvažuje o vyhlášení krátkodobé, asi dvoutýdenní karantény v New Yorku, která by mimo jiné omezila cestování.

„Karanténa nebude nutná. Podrobnosti o opatřeních zveřejní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC),“ napsal Trump v noci na neděli SELČ na twitteru. CDC vzápětí vyzvalo obyvatele zmíněných států, aby dva týdny necestovali. Výzva se netýká zaměstnanců odvětví, která jsou klíčová pro fungování infrastruktury, tedy například zdravotníků, řidičů kamionů či pracovníků finančních služeb.

Vyhlášení karantény v New Yorku, New Jersey a Connecticutu prosazoval republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis a další guvernéři, kteří chtějí zabránit cestování lidí z těžce postižených oblastí do jejich států. Myšlenka ale ihned vyvolala kritiku vůdců dotčených regionů, podle nichž by toto přísné opatření vyvolalo paniku.

Spojené státy registrují více než 120.000 případů nákazy koronavirem, což je nejvíc na světě. Přes 2000 lidí infekci podlehlo.