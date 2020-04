Guvernéři USA musí mezi sebou soutěžit o ventilátory, zatímco Trump posílá zásoby do Evropy

WASHINGTON/PRAHA Američtí guvernéři se v posledních dnech snaží získat přízeň prezidenta Donalda Trumpa, aby jejich státům pomohl v době koronavirové krize. A zatímco se navzájem přeplácejí, aby získali ventilátory od výrobců, prezident oznámil, že pošle zásoby Francii, Itálii a Španělsku.

Soutěžím s dalšími státy. Přeplácím další státy. Jsou tu výrobci, kteří volají a řeknou: ‚Kalifornie nabídla čtyři dolary, kolik vy?‘ A já nabídnu pět, další stát pak šest. Takhle to nemůže fungovat,“ postěžoval si minulý týden guvernér státu New York Andrew Cuomo na situaci kolem nedostatku zdravotnického materiálu ve Spojených státech. Federální vláda totiž nenařídila jednotnou cenu za roušky a další nutné potřeby, a tak ve snaze získat pro svůj stát více guvernéři soupeří mezi sebou. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zatím podle guvernérů není schopná poskytnout především dostatek kvalitních ventilátorů.



„Jako stát o 40 milionech lidí jsme zatím nedostali jediný ventilátor. Minulý týden jich sto sedmdesát dorazilo přímo do správní oblasti Los Angeles. Před pár dny je rozbalili, zjistili, že ani jeden z nich nefungoval,“ řekl v pondělí guvernér Kalifornie Gavin Newsom. „Namísto toho, abychom si stěžovali, jsme je okamžitě odvezli do Silicon Valley, kde je během 72 hodin dali do pořádku. Na federální vládu už nečekáme, přestože pomoc potřebujeme.“

V podobné situaci se nachází i stát New York, který podle odhadů bude potřebovat v nejbližších týdnech na 30 tisíc ventilátorů a vláda ve Washingtonu jich zatím nejvíce zasaženému státu v USA poskytla čtyři sta.



Prezident Donald Trump má přitom neustále možnost naplno aktivovat takzvaný Defense Production Act, tedy zákon, jímž bude moci všem společnostem nařídit, co mají v danou chvíli vyrábět.

Šéf Bílého domu o tomto zákoně začal mluvit již před dvěma týdny, ale do minulého pátku jej vláda nevyužila. Jako první a zatím jediné firmě nařídil prezident společnosti General Motors, aby vyráběla ventilátory. Podle Donalda Trumpa to totiž stačí. Země má prý „více, než potřebuje“, a proto je bude posílat do Španělska, Francie a Itálie.

Málokterý z guvernérů si ale přímo dovolí se bouřit proti současné vládě, a dokonce jí raději děkují.

„Navzdory veškeré kritice bych chtěl prezidentovi poděkovat,“ zakončil v pondělním rozhovoru výčet chyb vlády guvernér Kalifornie Gavin Newsom. „Před pár dny jsme dostali USNS Mercy, velkou nemocniční loď s kapacitou tisíce lůžek. A v tomto počítáme s federální vládou.“ Podobnou pomoc dostal v pondělí i New York, kam připlula USNS Comfort.

Guvernéři navzdory chybám federální vlády mají totiž strach, že nebudou-li prezidentovi dostatečně vděční v médiích, nemusí se také pomoci dočkat vůbec. Mají k tomu ostatně důvod.



Trump totiž na jedné z každodenních tiskových konferencí uvedl, že svému viceprezidentovi Mikeu Pencovi nařídil, aby nebral telefon „té ženě z Michiganu“. Myslel tím guvernérku Gretchen Whitmerovou, která společně s guvernérem státu Washington Jayem Insleem žádala federální vládu o pomoc.

Neváží si mě, nezavolám

„Chci, aby mě ocenili,“ uvedl na čtvrtečním brífinku Trump. „Pokud se ke mně nechovají hezky, tak nezavolám.“

Prezident následně popřel, že by něco takového řekl. Na tiskové konferenci o den později vysvětloval, že nemyslel sebe, ale federální agentury. „Pokud si neváží mě, neváží si i pomoci od FEMA (Federální agentura pro řešení krizových situací – pozn. red.), neváží si armády,“ uvedl Trump.

Ne všichni guvernéři mají však s prezidentem a federální vládou problém. Řada z nich, jako například guvernér Floridy Ron DeSantis, totiž odmítá nařídit lidem zůstat doma, zatímco další následují guvernéra Texasu Dana Patricka, podle kterého je důležitější, aby byla v pořádku ekonomika, a on by prý raději „položil svůj život“, než aby „ztratil Ameriku“.

„Myslím, že je v této zemi mnoho lidí jako já, kteří milují nade vše své děti. Nechci (kvůli koronaviru) obětovat tuto zemi,“ řekl minulý týden Patrick v televizi Fox News.

Země má přitom více než 165 tisíc případů nakažených a přes tři tisíce mrtvých. Podle deníku The Washington Post se ale již povedlo vědeckým poradcům Bílého domu přesvědčit prezidenta, že jeho nápad „otevřít zemi do Velikonoc“ není dobrý, a v USA tak budou nadále zavřené některé obchody a zakázáno shromažďování.