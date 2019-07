Vymyslel si existenci pedofilního gangu, soud mu uložil 18 let

NEW CASTLE Na 18 let poslal v pátek soud v anglickém Newcastlu do vězení muže, který byl již v pondělí shledán vinným z maření výkonu spravedlnosti a podvodu. Carl Beech si vymyslel existenci zločinecké skupiny unášející a zneužívající malé děti. Tvrdil přitom, že členy gangu jsou přední politici a další veřejní činitelé, informovala agentura AP. Jednapadesátiletý muž ze západoanglického Gloucesteru byl přitom sám dříve odsouzen za držení dětské pornografie.

Beech se v roce 2012 obrátil na policii s tím, že jej jako sedmiletého zneužíval jeho nevlastní otec. Postupně obvinění rozšiřoval a hovořil o velké skupině zahrnující elitní politiky včetně již zemřelého konzervativního premiéra ze 70. let Edwarda Heathe. Mocní muži podle něj unášeli, věznili a zneužívali chlapce a tři z nich dokonce zavraždili.

Policie nejprve vyhodnotila jeho tvrzení jako věrohodná a v letech 2012 až 2016 pátrala po stopách uvedených zločinů. U některých údajných členů skupiny policisté podnikli domovní prohlídky a řadu z nich vyslýchali. Vyšetřování však skončilo neúspěšně, načež se podezřelým stal Beech sám. Podle policie byla všechna jeho tvrzení spolehlivě vyvrácena. Prokurátor Tony Badenoch u soudu už dříve řekl, že nepravdivá nařčení způsobila dotčeným lidem „nezměrnou újmu“ a poškodila jejich pověst. Navíc vyšetřování přišlo na dva miliony liber (téměř 57 milionů Kč). Někdejší dobrovolník jedné nadace na ochranu dětí a zdravotník na pediatrii Beech už dříve veškerá obvinění odmítl a na své výpovědi trvá. V prosinci 2017 policie u Beeche našla 350 nevhodných obrázků dětí, včetně pornografických. Později byl za to odsouzen. Před policejním vyšetřováním se měsíce skrýval ve Švédsku, které ho Británii vydalo loni v říjnu.