Vzkřísí černoši Bidena? Primárky v Jižní Karolíně mohou z Joea Bidena udělat hlavního Sandersova rivala

CHARLESTON Sobotní primárky demokratů v Jižní Karolíně mohou z bývalého viceprezidenta udělat hlavního rivala dosavadního lídra nominačního procesu Bernieho Sanderse. Earl Lee Wright má o svém demokratickém kandidátovi na prezidenta jasno. Jsou jím vlastně dva politici – Joe Biden a Barack Obama. Bývalý prezident sice na volebním lístku nefiguruje, v Earlově mysli se ale v letošních volbách o Obamu jedná.

„(Prezident) Trump systematicky a škodolibě pohřbívá odkaz Baracka Obamy. Chce ho úplně vymazat z historie,“ vysvětluje v telefonickém rozhovoru 65letý Earl, který žije v Charlestonu v Jižní Karolíně.



Toto město bylo kdysi největším otrokářským přístavem v zemi. Earl, jenž zde prožil celý život, nad rasovou otázkou často přemítá. Jeho zmínka ohledně „vymazávání historie“ se vztahuje na všechny význačné Afroameričany v dějinách USA. Ostatně o tomto potírání velikosti a přínosu, který černoši Spojeným státům dali, se rozepsal i prestižní list The New York Times. Deník vydává nekrology významných Afroameričanů, kteří byli v historii opomíjeni kvůli rasismu, a na stránky se tak i přes své zásluhy neměli šanci dostat.

„Dělo se nám to odjakživa. A teď dokonce i prvnímu černošskému prezidentovi,“ říká rozjitřeně Earl a poukazuje na řadu Obamových zákonů, jež Donald Trump stihl za tři roky svého mandátu odstranit či radikálně změnit. „Trump dokonce zrušil zdravé obědy Michelle, a to v den jejích narozenin,“ pokračuje Earl s narážkou na iniciativu někdejší první dámy Michelle Obamové, která před lety prosadila vládou dotovaný program zdravé výživy ve veřejných školách.

Řada černošských voličů v Jižní Karolíně má za to, že Joe Biden by jako prezident většinu Obamových programů a zákonů opět oživil. Biden osobnost někdejšího prezidenta během kampaně s oblibou zmiňuje a nikdy nezapomene zdůraznit, že on jako viceprezident byl „u toho“ a Obamovi „kryl záda“.

Obama má u většiny Afroameričanů pověst legendy a fakt, že si ze všech možných kandidátů na viceprezidenta vybral Bidena, je pro ně dostatečnou zárukou jeho kvalit. Jejich podpora se zdá být skálopevná i přesto, že Biden dosud během demokratických primárek a takzvaných caucusů, z nichž vzejde stranický kandidát na prezidenta, propadá. V Iowě a New Hampshire obsadil až čtvrté, respektive páté místo.

„Bidenova podpora u Afroameričanů je postavena na jeho oddané obhajobě Obamy a na jeho ochotě být Obamovým zastáncem, náhradníkem a stoupencem,“ řekl pro radio NPR Afroameričan Michael Eric Dyson, spisovatel a kazatel, který nyní vyučuje sociologii na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu.

Uspět v Jižní Karolíně znamená napojit se právě na afroamerické voliče, kteří v tomto státě tvoří v demokratických primárkách až 60 procent elektorátu. A Biden zde má řadu přátel a spojenců, jakým je například Jim Clyburn, dlouholetý černošský poslanec za Jižní Karolínu, jenž Bidena tento týden oficiálně podpořil. Za někdejšího viceprezidenta se postavilo i přes sto tamních vlivných pastorů.

Když uspěje tady, ovládne i „superúterý“

Pokud Biden, který měl podle posledních průzkumů v Jižní Karolíně triumfovat, skutečně uspěje, a porazí své rivaly dokonce velkým rozdílem (o deset a více procent), znamenalo by to pro něj nadějné vyhlídky do takzvaného volebního superúterý. Tohoto hlasování, které je na programu již 3. března, se letos účastní na 14 států a polovina z nich se nachází na jihu USA s početnou populací Afroameričanů.

Renomovaný statistický portál FiveThirtyEight předpovídá, že v případě drtivého vítězství Bidena v Jižní Karolíně by bývalý viceprezident získal většinu těchto států včetně Texasu, jenž po Kalifornii nabízí druhý největší počet delegátů. Ti nakonec rozhodnou o konečném vítězi voleb.

Pokud by ale Biden v Jižní Karolíně vyhrál jen těsným rozdílem, či dokonce prohrál, Texas by zřejmě připadl Berniemu Sandersovi, který je dnes považován za lídra nominačního procesu, prorokují editoři portálu.

Každopádně Biden by do superúterý mohl jít jako jediný alternativní kandidát Bernieho Sanderse, jehož obhajoba socialismu přivádí špičky Demokratické strany k zoufalství a úzkosti. Sanders dokázal v posledním hlasování v Nevadě vedle bílých liberálů získat i většinu hispánských hlasů a rozšířil tak svou koalici. Afroameričané mu ale nadále unikají.

Černoši jako Earl Lee Wright jsou připraveni vrátit na výsluní Joea Bidena a skrze něj i exprezidenta Baracka Obamu.