WHO: Na světě chybí 5,9 milionu profesionálních zdravotních sester a ošetřovatelů

Ženeva Na světě, který se v současnosti potýká s pandemií nemoci covid-19, chybí asi 5,9 milionu profesionálních zdravotních sester a ošetřovatelů. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní tyto profese podle ní vykonává celosvětově asi 27,9 milionu lidí, ovšem jen 19,3 milionu z nich má odpovídající vzdělání. Asi 90 procent zaměstnanců v pečovatelských profesích tvoří ženy.

„Zdravotní sestry a ošetřovatelé jsou páteří našeho zdravotnického systému. Dnes je řada z nich v první linii bitvy proti covid-19,“ uvedl generální tajemník OSN Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Mezi lety 2014 a 2018 se počet sester a ošetřovatelů zvýšil podle zprávy asi o 4,7 milionu, dál jich ale téměř šest milionů chybí. Největší nedostatek zdravotnického personálu mají chudé země v Africe, jihovýchodní Asii, na Blízkém východě a v Jižní Americe.

Podle zprávy WHO jsou zdravotní sestry a ošetřovatelé v průměru relativně mladí. „Existují ale značné rozdíly mezi regiony, v Americe a Evropě jsou v průměru výrazně starší,“ stojí v dokumentu. V mnoha zemích světa tak podle WHO hrozí stárnutí této profesní skupiny a budoucí nedostatek sester a ošetřovatelů.

Organizace ve své zprávě kritizuje také to, že řada zemí světa ve věci náboru nových sester a ošetřovatelů do zdravotnictví „slepě spoléhá na migraci“. Zhoršují tak mimo jiné situaci v chudých zemích. „Osmdesát procent zdravotních sester a pečovatelů na světě v současnosti vykonává svou profesi ve prospěch 50 procent světové populace,“ uvedla spoluautorka studie Mary Watkinsová. Vyzvala proto, aby se všechny státy postaraly o to, aby vzdělávaly dostatek vlastního pečovatelského personálu.

„Nedostatek sester a ošetřovatelů stojí lidské životy,“ uvedl Howard Catton, předseda Mezinárodní rady sester (ICN). „Míra počtu úmrtí je vyšší všude tam, kde je nedostatek zdravotních sester a ošetřovatelů,“ dodal. Zlepšit je podle něj nutné nejen pracovní podmínky, ale i finanční ohodnocení této profese.