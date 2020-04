Vládní ČSSD preferuje prodloužení nouzového stavu o měsíc. Poslanci TOP 09 a ODS tuto variantu odmítají

Praha Vládní ČSSD preferuje měsíční prodloužení nouzového stavu v Česku, je ale nakloněna kompromisu, pokud vůle sněmovny bude při úterním hlasování jiná. Novinářům to před jednáním poslanců řekl předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Pokračování nouzového stavu, který byl v Česku kvůli koronaviru vyhlášen 12. března, je podle něj nutné především kvůli nákupu ochranných prostředků z ciziny.

Chvojka řekl, že statistiky ohledně šíření koronaviru v Česku sice působí „dobře“, ale stále se může stát, že situace se zhorší podobně jako ve Španělsku či Itálii. „Je potřeba, abychom byli nadále velmi opatrní. Ukazuje se, že vládní opatření fungují, ale zásadní velké rozvolňování či promořování (populace nemocí covid-19) není na místě. Velké rozvolňování by znamenalo velké riziko mrtvých či nemocných,“ uvedl.



Sociální demokraté by proto preferovali prodloužení stavu nouze o 30 dnů. „Ale jsme nakloněni kompromisu, pokud by byla všeobecná nechuť. Můžeme se sejít na konci dubna znovu,“ uvedl. Stát nyní díky nouzovému stavu může například nakupovat zdravotnické ochranné pomůcky a další materiál rychle bez výběrových řízení. „Na trhu je ochranných prostředků velice málo, domácí produkce nestačí,“ zdůraznil Chvojka. Každý však podle něj vidí, že nouzový stav nese i další plody, zejména z hlediska vývoje epidemie.

Sociální demokraté teprve na poslaneckém klubu projednají, jak se postaví ke změnám, které navrhuje opozice k vládním návrhům ke koronaviru. „Měla by jít stranou politická trička a měli bychom se věnovat tomu, jak pomoci občanům, osobám samostatně výdělečně činným i velkým firmám,“ uvedl první místopředseda ČSSD Roman Onderka.

KSČM: Sněmovna může stav nouze dál prodloužit koncem dubna

Komunisté ve sněmovně podpoří prodloužení nouzového stavu k 30. dubnu. Předseda KSČM Vojtěch Filip to vysvětlil tím, že na termín je navázána většina ekonomických opatření, která vláda kvůli koronavirové epidemii přijala. Komunisté ale nevylučují další prodloužení nouzového stavu tak, aby v případě zhoršení epidemiologické situace bylo možné v opatřeních pokračovat. Kvůli vyhodnocení situace a opětovnému prodloužení stavu nouze by se podle Filipa před koncem dubna mohla sněmovna znovu sejít.



Filip řekl, že zatím se situace vyvíjí příznivě. Je podle něj nicméně důležité, aby ve stavu nouze stát držel opatření do chvíle, kdy ohnisko nákazy v Česku vyhasne. Předseda sněmovního klubu Pavel Kováčik doplnil, že problém by udělalo také případné zrušení nouzového stavu dříve, než bylo naplánováno.

Poslanci TOP 09 odmítají prodloužit nouzový stav o měsíc

Poslanci TOP 09 odmítají prodloužit nouzový stav o 30 dní, jak v úterý Poslanecké sněmovně navrhuje vláda. I prodloužení do 30. dubna, které se aktuálně podle vyjádření lídrů sněmovních stran zdá nejpravděpodobnější, bude TOP 09 pečlivě vážit. Od vlády chce slyšet jasný plán dalšího postupu v boji s novým typem koronaviru, řekla novinářům předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Vláda navrhuje prodloužení nouzového stavu o 30 dní do 11. května. TOP 09 takovou variantu podle Adamové rozhodně nechce. „Maximálně do 30. dubna, ale i to budeme pečlivě vážit. Chceme znát jasné důvody, proč nouzový stav Česká republika dál potřebuje a proč na tak dlouhou dobu. Co chce vláda dosáhnout, jaký je krátkodobý i dlouhodobý plán,“ uvedla.

Kabinet by měl podle Adamové představit scénáře, jak bude postupovat v závislosti na vývoji epidemie. Například pondělní rozhodnutí o čtvrtečním otevření hobbymarketů podle ní působí tak, že si kabinet uvědomil, že by měl lidem o Velikonocích umožnit práci na zahradě. Úvahy o otevření prodejen obuvi zase zřejmě reagovaly na telefonáty veřejnosti předsedovi vlády, dodal. „Tak to fungovat nemůže,“ uvedla.

Adamová také kritizovala nejednotnost vyhlášení představitelů vlády a Ústředního krizového štábu. Zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a jeho náměstek Roman Prymula hovořili v pondělí o přirozeném promoření populace při ochraně rizikových skupin, premiér Andrej Babiš (ANO) takovou variantu označil za riskantní. Šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) to považuje za zásadní změnu ve strategii vlády, které by měla předcházet odborná diskuse.

STAN podpoří delší nouzový stav, chce ale od vlády informace

Starostové a nezávislí (STAN) jsou v úterý ochotni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Je to ale naposledy, co podpoří jeho prodloužení o víc než 14 dnů, řekl novinářům před jednáním Sněmovny předseda hnutí Vít Rakušan. Vyzval také vládu, aby jasně představila kritéria, podle kterých se budou restrikce uvolňovat. Podle STAN by se stát měl soustředit na ochranu nejohroženějších skupin a pro ostatní lidi omezení zmírňovat.



Vláda navrhuje prodloužení nouzového stavu o 30 dní do 11. května, STAN to považuje za nepřijatelné. „Prodloužení o 30 dnů je bianco šek. Situace je dynamická, vyvíjí se každým dnem,“ řekl Rakušan. Hnutí prosazovalo prodloužení o deset až 14 dní, konec dubna je krajní varianta. „Nouzový stav je výjimečné období, měl by se prodlužovat jen na nezbytně nutnou dobu,“ řekl Rakušan.

Starostové jsou pro prodloužení připraveni hlasovat, pokud dostanou od vlády jasné informace o tom, jak chce dál postupovat. Rakušan kritizoval kabinet za to, že jeho výstupy o pokračování nouzového stavu nejsou jednoznačné, od různých představitelů podle něj zaznívají různé doby prodloužení i různé názory na uvolňování restrikcí.

STAN vyzval kabinet, aby se soustředil na ochranu rizikových skupin obyvatelstva, zejména seniorů. „Nemocnost této skupiny může skutečně znamenat problém. U ostatní populace jsme pro postupné rozvolňování opatření,“ řekl Rakušan.

Starostové také vyzvali k vytvoření sněmovní komise, která by hlídala nakládání s osobními údaji v souvislosti s projektem takzvané chytré karantény. „Musíme dbát na to, aby bylo zaručeno právo občanů na soukromí. Musíme se ptát, co se s daty stane, kdo k nim bude mít přístup,“ řekl Rakušan. Podporu záměru podle něj zatím vyjádřily opoziční strany.

SPD podpoří prodloužení nouzového stavu

Hnutí SPD podpoří prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Vládní návrh na prodloužení do 11. května by znamenal dobu delší než nezbytně nutnou, uvedl před jednáním sněmovny předseda hnutí Tomio Okamura. Kdyby situace vyžadovala další prodloužení nouzového stavu, chce to SPD řešit na další schůzi Sněmovny.



„Podpoříme prodloužení nouzového stavu požadovaného vládou pouze na nezbytně nutnou dobu,“ řekl Okamura. Za takové prodloužení považuje termín konce dubna. „Kdykoli přijdeme do sněmovny, sejdeme se znovu a sněmovna může odhlasovat prodloužení nouzového stavu, když to situace bude vyžadovat,“ doplnil.

SPD také oznámila, že bude usilovat o zvýšení podpory pro živnostníky z vládou navrhovaných 25 tisíc korun na 40 tisíc korun. Pokud by Sněmovna tento návrh neschválila, je SPD připravena podpořit i návrh pětice dalších opozičních stran, které navrhují podporu 30 tisíc korun, řekl šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Okamura také vyzval vládu, aby s ohledem na ekonomické dopady krize kolem epidemie koronaviru upravila státní výdaje. Podle něj by kabinet měl omezit výdaje na obranu, na inkluzi ve školství a na podporu neziskových organizací a uvolněné peníze použít na podporu lidí zasažených epidemií.

KDU-ČSL a podpoří prodloužení nouzového stavu o 14 dní. Pokud se situace zhorší, je strana připravena jednat o dalším prodloužení na řádné schůzi.



ODS postrádá u vlády srozumitelný plán opatření proti koronaviru

ODS postrádá jasný plán postupu vlády v opatřeních proti koronaviru. Nechce proto podpořit prodloužení nouzového stavu o měsíc, jak kabinet žádá. Když nepřijde vláda s vysvětlením svých plánů v úterý, očekává ODS vystoupení členů vlády na toto téma nejpozději na schůzi 21. dubna. Podle většiny opozičních lídrů je pravděpodobné, že sněmovna bude hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do konce dubna.



Vláda podle předsedy ODS Petra Fialy dosud nepřišla se srozumitelným plánem na postupné uvolňování protikoronavirových opatření. „Chybí srozumitelný plán testování, ochrany seniorů,“ řekl. Nejpozději na schůzi sněmovny, která se sejde 21. dubna, očekává vysvětlení vlády. Vláda žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května. Jinak by skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna.

V podpoře živnostníků ODS navrhuje stejně jako další opoziční strany výpomoc 30 tisíc korun. Pokud návrh neprojde, podpoří upravený vládní. „Nestavíme to buď, a nebo, vládní návrh má přinést pomoc 700 tisíci osobám výdělečně činných z milionu, náš milionu,“ uvedl předseda sněmovního výboru ODS Zbyněk Stanjura.

Na jednorázový příspěvek 25 tisíc korun od státu určený osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) by mohlo dosáhnout víc lidí, než vláda původně navrhla podle výsledků pondělního zasedání rozpočtového výboru Sněmovny. Doporučil rozšířit podmínky pro získání kompenzačního bonusu například na podnikající studenty do 26 let. Příspěvek je určen především živnostníkům, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Žádosti se budou podávat finančním úřadům.