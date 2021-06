V Mexiku řeší obrovský kráter. Záhadně se objevil uprostřed pole a stále zvětšuje

PUEBLA Na jihu Mexika u města Puebla, asi 100 kilometrů od mexické metropole, řeší už několik dní záhadu obrovské a hluboké díry v zemi, která se během několika hodin vytvořila uprostřed pole a od víkendu do středy se zvětšila až na 100 metrů. Informoval o tom v pátek server BBC Mundo.

„Slyšeli jsme velký hluk, tak jsme vyšli ven a viděli, jak se hýbe země. Najednou v ní byla voda, tak jsme začali utíkat,“ popsala událost z minulé soboty žena z jediného blízkého domu.



To, co zprvu vypadalo jako díra o průměru pět metrů, se do středy zvětšilo na 100 metrů dlouhý a 20 metrů hluboký kráter, který se záhy zaplnil vodou. Na místo se začali sjíždět lidé z celého okolí, kteří se u záhadné díry v zemi fotí, ovšem z bezpečné vzdálenosti. Místní úřady kráter obehnaly páskou a experti zjišťují, co bylo příčinou jeho vzniku.

Někteří obyvatelé z blízké obce Santa María Zacatepec podle místního deníku El Sol de México tvrdí, že před lety bývala na místě nádrž na vodu.

„Myslíme si, že šlo o kombinaci dvou faktorů: změkčení pole kultivací půdy a odčerpávání podzemní vody,“ citoval server BBC Mundo ministryni životního prostředí mexického státu Puebla Beatriz Manriqueovou.

Ve státě Puebla bývají zemětřesení, která obvykle zasáhnou mexickou metropoli. Silné zemětřesení zaznamenali v oblasti v září 2017. „Je možné, že právě to způsobilo podzemní trhlinu, která se postupně zaplnila vodou a podmáčená půda se nyní propadla,“ míní geolog Delfino Hernández z Metropolitní autonomní univerzity (UAM), který se o víkendu na místo chystá s týmem expertů. Podle něj je nutné oblast pečlivě prozkoumat a monitorovat, zda v ní nejsou další podobné trhliny.

Podle serveru BBC se takové propady půdy v Mexiku v předchozích letech už několikrát staly, někdy při nich i zemřeli lidé.