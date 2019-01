Britové oceňují český zákon: Pro případ tvrdého brexitu je nejvelkorysejší z celé EU

PRAHA Připravený český zákon, který po případném brexitu zjednoduší pobyt Britům na území České republiky, hodnotí britská média jako návrh, který je zatím nejvelkorysejší ze všech předložených. Zákon má platit jen v případě reciprocity vůči Čechům ve Velké Británii.

Návrh zákona, který má po brexitu ochránit zhruba osm tisíc Britů žijících v České republice, a v důsledku tím pomoci i 40 tisícům Čechů, kteří žijí a pracují ve Velké Británii, schválila vláda a posílá ho parlamentu.

Tento připravovaný zákon je podle britského deníku The Guardian společně s polským návrhem zatím nejštědřejším návrhem ze všech členských států Evropské unie. „V Česku však bude platit pouze v případě reciprocity vůči Čechům ve Velké Británii,“ píše deník.

V případě „tvrdého brexitu“, tedy když Velká Británie na konci března opustí Evropskou unii bez dohody, by bez speciálního zákona hrozily těmto lidem problémy, podotýká The Guardian.

„Pokud bychom nepřijali zákon o brexitu, ohrozili bychom tím i přibližně 40 tisíc českých občanů, kteří žijí v Británii,“ zdůraznil ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček pro iDnes.cz. „V té chvíli by se britští občané na území České republiky dostali do pozice občanů třetích zemí a to by samozřejmě znamenalo obrovské komplikace pro ně a recipročně by to znamenalo komplikace pro naše občany ve Velké Británii,“ doplnil Hamáček.

Bez tohoto zákona by byl omezen přístup na trh práce a Britové by pocítili omezení volného přístupu na trh práce či to, že by přestali být součástí zdravotního a sociálního systému. „České úřady jim nebudou krátit dávky, jako rodičovský příspěvek a nic se pro ně nezmění v daních nebo v penzijním připojištění,“ připomíná britský deník The Guardian.

„Pokud bude návrh schválen, tak se podle tohoto speciálního zákona bude na Brity žijící v Česku a Polsku nahlížet jako na občany Evropské unie, proto jde o zatím nejvlídnější zákon pro Brity po odchodu z Evropské unie,“ tvrdí The Guardian. „To je podstatné pro zhruba osm tisíc Britů, kteří pobývají a pracují v České republice,“ doplňuje deník.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Je nutné, aby byl zákon chránící pracující Brity v ČR přijat co nejrychleji a byl účinný v případě tvrdého brexitu. Je to v zájmu českých občanů v Británii, aby měli stejná práva jako dosud. 2 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Polská vláda po návštěvě britské premiérky Theresy Mayové řekla, že hodlá po brexitu Brity žijící v Polsku dlouhodobě podporovat. Podle The Guardian jim hodlá dát povolení k trvalému nebo částečnému pobytu. V Polsku žije zhruba 6000 Britů.

„Návrhy Česka a Polska přišly hned po zákonech předložených v Německu, Itálii, Holandsku,“ zmiňuje The Guardian. V Berlíně dokonce pro Brity již otevřely online registraci, ve které si mohou vybrat, jaký druh pobytu budou potřebovat.

Brexit je stanoven na 29. března 2019, avšak stále není vyloučeno, že k němu nakonec nedojde. Dohodu, kterou vyjednala vláda Theresy Mayové s unijními vyjednávači, odmítli v úterý 15.1. poslanci velkou většinou. Dohodu podpořilo 202 zákonodárců a proti bylo 432.

Původně měla vláda v případě odmítnutí brexitové dohody předložit parlamentu alternativní návrh do tří týdnů. Minulý týden ale parlament schválil dodatek k zákonu o odchodu Británie z Evropské unie. Dodatek vládě ukládá přijít s plánem B nejpozději do tří zasedacích dnů po odmítnutí dohody.