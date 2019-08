Ztracena v moři? Cestu Grety na summit OSN lze sledovat online díky české aplikaci

Cesta šestnáctileté ekologické aktivistky Grety Thunbergové přes Atlantik do USA na jachtě vzbudila v posledních dnech velkou pozornost, sledovat ji lidé mohou dokonce i na serveru Windy.com, tedy české aplikaci, která vizualizuje předpověď počasí. Zakladatelem Windy je miliardář Ivo Lukačovič.

„Jsem Ivo, zakladatel Windy. Před 14 lety jsem byl součástí českého jachtařského týmu RADOST a měli jsme krásnou karbonovou plachetnici T830 vlastní výroby,“ začíná Lukačovič na svém blogu s vysvětlením, proč Windy nabízí cestu Grety Thunbergové živě.

Od té doby uběhlo hodně času, připomíná, nynější cesta Grety v něm ale vyvolává spoustu hezkých vzpomínek. „Jsem tedy více než šťastný, že můžeme poskytnout živý tracker, kde lidé můžou cestu Grety sledovat online,“ napsal Lukačovič. To všechno je podle něj možné vidět spolu s předpovědí počasí na daném místě a takřka v reálném čase (podívat se můžete zde).

Úterní poloha jachty v poledne.

Kapitán lodi Boris Herrmann hned v den vyplutí jachty Malazia II sdílel příspěvek na Twitteru, na němž je vidět, že na aplikaci se spoléhá i samotná posádka lodi. Pomocí ní je možné sledovat aktuální informace o větru i vlnách na moři. Následující den reagoval Ivo Lukačovič slovy, že cítí hrdost.



Boris Herrmann, german skipper of Malizia II, that sail with @GretaThunberg to NYC uses @windyforecast for planning.



Feeling proud. https://t.co/WFxDcSdtf9 — ilblog (@ilblog) August 15, 2019

Celou cestu na svém Twitteru pečlivě den po dni dokumentuje také hlavní hvězda výpravy – Greta Thunbergová. Té, kromě mnoha pochvalných komentářů a přání šťastné cesty, chodí i vzkazy od těch, kteří Gretu úplně nemusí.



Day 6. Sunshine sailing north of the Azores! pic.twitter.com/Ao4zJp4wEy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 19, 2019

Jachta Malizia II, na níž Greta Thunbergová pluje, má karbonový trup a je vybavena solárními panely a podvodními turbínami, které vyrábějí elektřinu potřebnou k navigaci plavidla a ke komunikaci. Neměla by tak zanechávat žádnou uhlíkovou stopu.



Podle berlínského listu Taz ale bude muset kvůli přepravě jachty zpět do Evropy do Spojených států přiletět dalších pět lidí, což zanechá ještě větší uhlíkovou stopu, než kdyby Greta letěla s otcem do USA letadlem rovnou. To ale manažerka Holly Covaová popřela.

Švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová vyplula na závodní jachtě z Velké Británie do Ameriky 14. srpna. V New Yorku se má zúčastnit zářijového klimatického summitu OSN.