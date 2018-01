Tělo poslouchám. Když má chuť na koblihy, dostane je, říká Anna Linhartová

PRAHA Hraje v seriálech, filmech, ale i zahraniční produkci, nedávno také vydala kuchařku Hřešíš/řešíš. Annu Kameníkovou znají lidé spíše jako Linhartovou. „Vařím každý den, když mám čas. A když vím, že ho mít nebudu, navařím něco málo do foroty, abych nemusela jíst balené sendviče na pumpách.. I když i to někdy ulítne,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla, že vydáte kuchařku a proč?

Před dvěma lety jsem o tom začala vážně uvažovat, když jsem držela Metabolic Balance a vymýšlela jsem zdravé recepty, které do toho způsobu stravování sedí. Najednou jsem se koukla a ejhle, mám půl knížky. Pak už mi pomohlo spousta lidí - Pavlína Fechterová hlavně. A semínko zasela Eva Herzigová.

Lidovky.cz: Kuchařka má dvě části, zdravou a nezdravou zjednodušeně řečeno. Kterou část máte raději?

To nejde říct. Ráda to střídám. Ani jedno nejde držet dlouhodobě. Každou fázi si nesmírně užívám. V „řešivé“ se chválím a raduju se, jak mi není nikdy špatně a jsem lehoučká a v „hřešivé“ si bolebřich hýčkám a libuju si, jak se mám jak prase v žitě. Doslova.

Lidovky.cz: Jak často si doma pro sebe vaříte?

Každý den, když mám čas. A když vím, že ho mít nebudu, navařím něco málo do foroty, abych nemusela jíst balené sendviče na pumpách.. I když i to někdy ulítne.

Lidovky.cz: Zdá se mi, že v současnosti lidé jídlo „řeší“ více než třeba před deseti lety. Přemýšlíte pokaždé o tom, co vkládáte do úst?

Pokaždé. Často vím, že si tam dávám něco, co bych neměla, ale když je chuť na koblihy, je chuť na koblihy. Tělo by se mělo respektovat, ale i hodně poslouchat. Nedám mu prasárnu každý den, na to si ho moc vážím, ale když si o ní jednou za čas řekne, proč mu jí upírat.

Lidovky.cz: Kdybyste si mohla vybrat, chtěla byste být spíše uznávaná herečka nebo šéfkuchařka?

Šéfkuchařka. Co někdy hraje.

Lidovky.cz: Kdy jste se naučila vařit?

Asi když mi bylo deset... Odkoukávala jsem to od rodičů, zkoušela nejdřív péct. Potom, asi ve dvanácti, jsem dělala mně a mámě kýbl různých těstovin několikrát týdně. Tam jsem poprvé zkoušela kombinovat nekombinovatelné a zjišťovala, co funguje a co ne.

Lidovky.cz: Kolik času jste ochotná strávit přípravou jednoho jídla?

Klidně dva dny vkuse. Samozřejmě většinu zvládne trouba.. Ale stane se, že jsem někdy v kuchyni opravdu celý den a nic jiného nedělám. Takové dny mi vůbec nevadí.

Lidovky.cz: Odborníci se shodují v tom, že lidé dnes mají s jídlem (přejídání, anorexie, bulimie) větší problém než s alkoholem. Vnímáte to kolem sebe taky tak?

Asi ne. Nebo já nevím, vždycky všechno dělám trochu do extrému. Když piju, piju do plnejch, když si dávám celodenní zevling na gauči, sním dva kyblíky KFC k obědu. Když jím zdravě, neporuším plán a cvičím ideálně pětkrát týdně. Horší to je s tím přecházením z jedné „verze“ do druhé. Když si řeknu, že je s hřešením prozatím konec, vždycky tak dva tři dny trvá, než se zaklimatizuju.

Lidovky.cz: Alkohol je nejen kalorický, ale také nezdravý. Je to takový jed pro tělo, který se při dietě nedoporučuje. Jak to máte s pitím?

Když hřeším, piju někdy i opravdu hodně, někdy míň, záleží, kolik mám práce, kolik je kolem mě narozenin, a tak podobně, když řeším, piju jen vodu a to i na oslavách.. když se dá voda do pěkný skleničky s ledem, ošálíte se aspoň malinko.