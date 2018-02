Teror po česku: muž nechal srazit vlaky se stromy, aby se Češi báli muslimů. Je ve vazbě

MLADÁ BOLESLAV / PRAHA Kriminalisté zadrželi muže, který podle nich stojí za dvěma loňskými srážkami vlaků se stromem na Mladoboleslavsku. Jak zjistil server Lidovky.cz, policie ho obvinila z teroristického útoku. Jde o Čecha, který oběma akcemi chtěl údajně podnítit nenávist společnosti vůči muslimům. Pachatel sedí ve vazbě a v případě uznání viny mu hrozí doživotní trest.

Scénář se v obou případech opakoval jako přes ‚kopírák‘. Muž nejprve nařízl strom, jenž následně padl na koleje. Poté do něj narazil projíždějící vlak. K první takové nehodě došlo loni počátkem června mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, druhá srážka se odehrála koncem července mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem. Na obou místech nalezli kriminalisté arabské vzkazy psané latinkou.

Totožný průběh incidentů dovedl vyšetřovatele k jedinému podezřelému, zadrželi ho minulý týden. „Bylo zahájeno trestní stíhání jedné osoby pro zločin teroristického útoku, jehož se měl obviněný dopustit v souvislosti s pokácením dvou stromů na železniční tratě na Mladoboleslavsku v červnu a červenci loňského roku,“ potvrdil zjištění serveru Lidovky.cz dozorující státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Marek Bodlák.

Případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Muži přičítá ještě jeden skutek, obvinila ho i z vyhrožování teroristickým útokem. „Toho se měl dopustit rozšiřováním letáků, které obsahovaly jazykově zkomolené výhrůžné texty, jež měly evokovat, že byly psány vyznavačem džihádu, který plánuje teroristické útoky na občany České republiky,“ upřesnil státní zástupce Bodlák.

Trestní zákoník popisuje teroristický útok jako čin, jímž pachatel vedle způsobení zranění, smrti či škody sleduje i vyvolání strachu uvnitř společnosti. Příslušný paragraf legislativy mluví a snaze „závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo.“ A žalobce Bodlák potvrdil, že podle dosavadních poznatků detektivů z NCOZ takový úmysl stál za pohnutkami zadrženého pachatele.

Soud vzal muže do vazby, obává se jeho útěku

„Obviněný je rodilým českým občanem, jehož motivací byla snaha vyvolat mezi obyvatelstvem obavy z muslimské migrační vlny a z páchání teroristických útoků,“ poznamenal státní zástupce. Další podrobnosti vzhledem k probíhajícímu vyšetřování odmítl prozradit. Nicméně podle informací serveru Lidovky.cz je útočník v důchodovém věku, je mu 70 let.

Anarchisté útok nespáchali Podle dostupných informací se dosud v České republice dostal před soud jediný případ, v němž se mělo jednat o teroristický útok.

Trojici anarchistů státní zástupce obžaloval kvůli plánům zápalnými lahvemi zaútočit na vlak převážející vojenský materiál, k údajnému teroristickému činu mělo dojít v dubnu 2015 poblíž železničního mostu v pražské Chuchli.

Jenže soud loni v září trojici očistil, vinu se jim prokázat nepodařilo. Soud se ztotožnil s tím, že skupinu vyprovokoval nasazený policejní agent (více zde).

Lidovky.cz rovněž zjistily, že útočník skončil ve vazbě. Za mřížemi sedí od 22. února, poslal ho tam Okresní soud v Mladé Boleslavi. „Soudce vzal osobu obviněnou z uvedeného trestného činu do vazby a to pro obavu, že uprchne a že by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ sdělil místopředseda soudu Martin Moc.

Oba loňské incidenty se naštěstí obešly bez zranění. Především však první nehoda vzbudila mimořádné vášně. Rozvířit je pomohl na sociálních sítích protiislámský aktivista Martin Konvička, který rozšířil informace o nalezeném vzkazu v arabštině. Že by mohlo jít o padělek, nezmínil. Ke srážce se bezprostředně po ní vyjádřil i tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec. „Není zřejmé, zda jde o běžnou nehodu, záměrnou provokaci, nebo pokus o teroristický čin,“ reagoval.

Oba útoky přinutily Správu železniční dopravní cesty, jež se o tratě v zemi stará, aby přijala bezpečnostní opatření. Své odpovědné zaměstnance vyzvala, aby byli v terénu obezřetnější. „Dvakrát ročně bude vedení organizačních jednotek SŽDC informováno o stávající bezpečnostní situaci v kolejové dopravě a zároveň budou zpracovány operativní poznatky,“ sdělila už dříve serveru Lidovky.cz mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.