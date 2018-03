Teror po česku: strach z útoků na vyvolání psychózy stačí, upozorňuje expert

PRAHA Ve vazbě je sedmdesátiletý muž, který podle policie loni v létě způsobil dvě srážky vlaku se stromem na Mladoboleslavsku. Strom nařízl tak, aby padl na koleje. Policie ho zadržela minulý týden, obvinila ho ze dvou trestných činů včetně teroristického útoku. Na místě navíc poházel vzkazy v arabštině, aby hněv veřejnosti obrátil právě na muslimy. Podle experta na problematiku terorismu Mariána Brzybohatého z Policejní akademie mohl pachatel podlehnout psychickým obtížím.

Ačkoliv ve vlacích seděli cestující, incidenty se naštěstí obešly bez zranění. I tak však muži hrozí v případě uznání viny doživotní žalář. Soud ho poslal kvůli obavě z pokračování z trestné činnosti a z útěku do vazby.

Docent z Katedry kriminální policie Policejní akademie Marián Brzybohatý poukazuje, že v současné době není těžké podlehnout strachu z teroristů a v takovém případě se odhodlat k akci.

„V tomto kontextu je to kriminální aktivita. Pokud by se mu to povedlo stoprocentně, tak by mohl ohrozit lidské životy,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Předpokládal jste, že by se v České republice něco takového mohlo odehrát?

V minulosti už se něco podobného stalo. Pohyboval se tu člověk, který nařezával kolejnice, nakonec spáchal sebevraždu. Na mě to působí velice podobně.

Lidovky.cz: Co soudíte o způsobu provedení, tedy že pachatel nechal padnout vlaku do cesty strom?

Na to nepotřebujete nic složitého, to v podstatě dokáže každý člověk. Způsob se vždycky najde. Triviální věci jsou velice často velice účinné.

Lidovky.cz: Jak rozumíte tomu, že někdo svrhne do cesty vlaku strom, aby vyvolal nenávist vůči muslimům?

Souvisí se to současnou vlnou vigilantismu (fenomén, kdy lidé v rámci občanské sebeobrany berou spravedlnost do svých rukou, pozn. aut.). Jak se ve sdělovacích prostředcích mluví o nebezpečí islámských teroristů, tak to vede k rozdělování společnosti. Politici tomu přispívají. A v tomto případě je to člověk, který se do toho přímo zapojil.

Lidovky.cz: Nad čím byste se v rámci tohoto případu pozastavil především?

V tomto kontextu je to kriminální aktivita. Pokud by se mu to povedlo stoprocentně, tak by mohl ohrozit lidské životy. Z hlediska terorismu je ale důležité prokázat motivaci a k tomu musíte mít k dispozici znalecký posudek kompetentního odborníka.

‚Mohl by to být nějaký typ deprivace‘

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete motivaci pachatele, který je mimochodem v důchodovém věku?

Ten věk je zajímavý. Přikláním se k nějakému typu člověka, který má psychické problémy, ale tahle diagnóza na dálku je zavádějící. Možná by to mohl být nějaký typ deprivace.

Docent z Policejní akademie Marian Brzybohatý.

Lidovky.cz: Jaký spouštěcí impuls dovede člověka v 70 letech, aby pokácel strom, nechal ho padnout na koleje a pak kolem sebe poházel vzkazy v arabštině?

O terorismu se píše v tisku, televize to má prakticky každý den ve zprávách a od politiků se to ozývá pořád. Je to zkrátka téma. Občas proběhnou nějaká bezpečnostní opatření v souvislosti s případy v zahraničí, která se sice přímo netýkají Česka, ale řada lidí z toho má strach. Neuvědomí si, že pravděpodobnost, že podlehnou teroristickému útoku, je v tisícinách procent. Ale na vyvolání psychózy to stačí.

Lidovky.cz: Co by taková akce mohla zanechat v řadách veřejnosti?

Nějakou formu paniky. Nicméně záleží na tom, jak je kdo naladěný, jaký zaujímá postoj a jakou má hodnotovou orientaci. Společnost má v takových případech tendenci se rozdělovat. Někdo se může utvrdit ve své nenávisti, někdo si naopak zaťuká na čelo. Na místě je v tomto kontextu především kritické myšlení, nemá cenu do toho v dané situaci přilévat emoce. Je potřeba ten případ objektivně posoudit.

Expert na terorismus Marian Brzybohatý studoval v 90. letech ve Spojených státech problematiku terorismu, v roce 1999 vydal knihy Terorismus I. a II. a v roce 2001 knihu Současné vývojové trendy terorismu a vybrané pedagogické problémy výcviku speciálních jednotek.

Nyní působí na katedře kriminální policie na Policejní akademii České republiky,kde jako docent garantuje předmět terorismus.

Lidovky.cz: Myslíte, že takový útok je způsobilý, aby se ho někdo v obdobném provedení pokusil zopakovat?

Stává se, že se někteří pachatelé inspirují. Vzpomínám si třeba na sérii telefonních útoků v pražském metru, kdy anonym vyhrožoval výbušninou. Bylo to někdy v 90. letech. Na základě zpráv médií, která to rozšířila, na to někteří lidé reagovali stejným způsobem. Anonymně vyhrožovali po telefonu.

Lidovky.cz: Bez ohledu na to, zda soud kvalifikuje dané jednání jako terorismus, nebo třeba jako obecné ohrožení, je na místě, aby se s takovým člověkem společnost vypořádala tím, že ho zavře do vězení?

Pokud znalecké posudky prokáží jeho příčetnost, tak určitě ano.