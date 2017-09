Teroristé jsou ukryti v migrační vlně, prohlásil v OSN Zeman. Kritizoval ‚vítače‘ uprchlíků

NEW YORK Svět stále nedokázal rozhodně zasáhnout proti terorismu. Ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN to v úterý řekl český prezident Miloš Zeman. Vyzval k vytvoření silného úřadu OSN, který by mohl proti teroristům zasahovat všemi prostředky, včetně vojenské síly. Zeman také prohlásil, že teroristé se skrývají i v migrační vlně. Vyzval ke stabilizaci zemí, odkud migranti pocházejí, odmítl podporu migrace.

„Posíláme kondolence, vyjadřujeme svou solidaritu s oběťmi teroristických činů, organizujeme protesty a demonstrace. Ale bohužel se stále zdráháme bojovat s teroristickou anticivilizací plnou silou,“ řekl Zeman. Podle něj funguje pod hlavičkou OSN 38 protiteroristických organizací a institucí, přesto se jim ale nedaří teroristy potlačit. Zeman vyjádřil přesvědčení, že by mohl uspět nově vytvořený Protiteroristický úřad OSN.



Český prezident také prohlásil, že teroristé jsou ukryti v nynější migrační vlně. Uvedl, že masivní migrace z Afriky a Asie oslabuje potenciál těchto regionů a každý, kdo vítá migranty v Evropě, je s tím srozuměn. Podle něj je třeba stabilizovat obyvatelstvo v domovských státech, nikoli podporovat migraci.

Zeman svůj zhruba desetiminutový projev pronesený v angličtině ukončil optimistickým prohlášením, že nad mezinárodním terorismem se nakonec podaří zvítězit.