'Prohlédněte si tuto tvář.' Advokátka zastupovala muslimku, hnutí zveřejnilo její fotku s útočným textem

PRAHA Odvolací Městský soud v Praze v úterý řešil takzvaný spor o muslimský šátek, v němž studentka somálského původu požadovala po střední škole omluvu za to, že jí údajně neumožnila nosit hidžáb. Soud však její odvolání zamítl. V té souvislosti se na sociálních sítích objevil příspěvek s fotografií právní zástupkyně studentky, v němž je advokátka označena za podporovatelku islamizace. Právničky se takové jednání dotklo a přirovnala jej k 30. letům 20. století. Česká advokátní komora jej odsoudila.

„Dobře si prohlédněte tuto tvář. Tak vypadá advokátka, která aktivně podporuje islamizaci,“ vyzvala více než 33 tisíc svých fanoušků na facebookovém profilu iniciativa Naštvané matky. U textu byla fotografie advokátky Radky Korbelové Dohnalové .

Pod příspěvkem hnutí, jež se veřejně prezentuje jako diskuzní platforma usilující o „návrat k selskému rozumu a přirozenosti“ a „bránící Českou republiku před islamizací“, se záhy objevilo mnoho urážlivých komentářů. Našli se i ale tací, kteří naopak osobní útok na advokátku odsoudili a vyjádřili jí podporu.



„Je mi to nesmírně nepříjemné a velmi se mě to dotýká,“ okomentovala situaci Korbelová Dohnalová pro server Lidovky.cz. „Jestli něco podporuji, je to právo každého, aby se obrátil na soud, a jestli naopak něco nepodporuji, tak je to islamismus a jakýkoliv jiný fanatismus,“ dodala s tím, že společnost ne vždy chápe, v čem spočívá úloha advokáta.

‚Jak z třicátých let‘

Podle Listiny základních lidských práv a svobod se základní práva a svobody zaručují všem, mimo jiné bez rozdílu víry a náboženství. A jedním z těchto práv je rovněž i nárok každého na právní pomoc.

„Nemůžu si pomoc, trochu mi to připomíná třicátá čtyřicátá léta,“ uvedla právní zástupkyně s odkazem na autoritativní režimy v tehdejším Československu a protektorátu.

Podle Evy Hrindové, zakladatelky iniciativy Naštvané matky, měl příspěvek upozornit na odpovědnost advokátů a jejich úlohu. Jak napsala serveru Lidovky.cz, právní zástupci by měli poučit svého klienta o smysluplnosti soudního sporu.

„Rozlišovala bych funkci advokáta při obhajobě, kde je jeho role nezpochybnitelná, a funkci advokáta při vyvolání soudního sporu. V takovém případě je právě advokát architektem strategie vedení vyvolaného soudního sporu,“ uvedla Hrindová. Dle jejích slov by měl umět odhadnout možnosti svého klienta a tím pádem jej nezatěžovat zbytečnými spory, které nemají šanci na úspěch.

Advokátní komora jednání odsoudila

Nešlo přitom o první případ, kdy k něčemu takovému došlo. Korbelová Dohnalová zažila obdobnou situaci v souvislosti se sporem o hidžáb už v loňském roce. Tehdy se situaci pokoušela řešit s Českou advokátní komorou (ČAK), která jí dle jejího vyjádření sdělila, že jako advokát musí snést nepříjemnosti související s nepochopením profese. Nyní se vedení právnické organizace advokátky zastalo a proti nařčení se důrazně ohradilo.

„Napadat advokáta za to, že pomáhá realizovat základní právo člověka, že vykonává své poslání dané zákonem, ztotožňovat ho s jeho klientem, a dokonce ho odsuzovat, vyvolává v soudných lidech lítost nad takovými štvavými výroky jedinců i bohulibě se tvářících spolků,“ stojí ve vyjádření ČAK, které zdůrazňuje, že takové jednání odsuzuje.

Ředitelka školy Ivana Kohoutová u soudu.

Ačkoliv se Radka Korbelová Dohnalová domnívá, že došlo k poškození její pověsti, občanskoprávní žalobu zatím nezvažovala. „Svou energii budu raději věnovat na to, abych dělala svou práci dobře, mí klienti byli spokojeni a abych ukázala, že nejsem fanatik. Přijde mi to důležitější, než se soudit s někým, kdo je podle mě tak nesmírně frustrovaný, že to musí obracet proti těm nejslabším,“ dodala.

Studentka somálského původu Ayan Jamaal Ahmednuurová zažalovala pražskou Střední školu zdravotnickou v Ruské ulici kvůli tomu, že jí ředitelka instituce Ivana Kohoutová údajně v září 2013 zakázala nosit tradiční muslimskou pokrývku hlavy hidžáb. Tím ji měla nepřímo diskriminovat a donutit odejít ze studií. U soudu za to požadovala omluvu a odškodnění ve výši 60 tisíc korun.



Obvodní soud pro Prahu 10, jenž se sporem zabýval, se však letos v lednu ústavu reprezentovaného ředitelkou zastal, ačkoliv se nevyjádřil k podstatě sporu. Soudkyně dospěla k závěru, že Ahmednuurová se nikdy nestala studentkou školy, neboť nesplnila podmínky k započetí studia. Na téma přípustnosti nošení pokrývky hlavy odkazující na náboženství tak ani nedošlo. Ahmednuurová se proti verdiktu v srpnu odvolala, téma nošení muslimského šátku v českých školách se tak opět otevřelo v úterý. Soud však nakonec odvolání dívky, která se žalobou domáhala omluvy a 60 000 korun od školy za údajný zákaz nošení hidžábu, zamítl.