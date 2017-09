Herec Jan Tříska leží ve vážném stavu v nemocnici po pádu z Karlova mostu

PRAHA Jan Tříska, kterému bylo v listopadu minulého roku 80 let, leží ve vážném stavu v pražské Vojenské nemocnici ve Střešovicích. V sobotu odpoledne spadl z Karlova mostu do Vltavy. Skočili pro něj dva cestující z okolo projíždějící lodi a až do příjezdu záchranářů ho oživovali. Policie případ vyšetřuje.

Událost se stala v sobotu po 16:00. „Muž po vytažení z vody nejevil známky života. Lidé, kteří ho z vody vytáhli, ho proto resuscitovali za pomoci rad operátora záchranné služby. Když ho záchranáři přebírali, měl už obnovenou srdeční funkci,“ uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Záchranáři ho poté uvedli do umělého spánku a převezli do nemocnice.



„Mohu potvrdit, že se jednalo o muže ročník 1936, tedy ve věku 80 let,“ řekl iDNES.cz pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Jak Tříska z mostu spadl, není jasné, policie to vyšetřuje. Zatímco záchranáři hovořili v sobotu o pádu, podle hasičů z Karlova mostu skočil.

Záchranáři a hasiči o události v sobotu informovali bez identity zraněného. Až v neděli vyšlo najevo, že jde o herce Jana Třísku.

Tříska měl od pondělí natáčet film Na střeše s režisérem Jiřím Mádlem. „Z důvodu jeho vážného zranění jsme prozatím odložili natáčení. O situace nemáme podrobnější informace a nebudeme se k ní vyjadřovat. Nový začátek natáčení řešíme a oznámíme ho prostřednictvím našeho PR servisu,“ řekla iDNES.cz mluvčí projektu Ulijana Donátová.

Tříska si jako jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let vysloužil přezdívku český Marlon Brando. Po emigraci dokázal prorazit i v Hollywoodu. Po změně režimu se vrátil do českého povědomí rolemi krále Leara a učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola. Zůstal ale v Kalifornii a do ČR vyráží na divadelní pódia a před kamery.