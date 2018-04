Trump chce svého vyšetřovatele propustit, senátoři mu chystají ochranu

Washington Skupina čtyř amerických senátorů z republikánského a demokratického tábora se chystá navrhnout ochranné opatření pro zvláštní vyšetřovatele, kterým by hrozilo nenadálé odvolání z funkce. Senátoři tak podle agentury AP reagují na výhrůžky prezidenta Donalda Trumpa, že se zasadí o propuštění Roberta Muellera, který vyšetřuje ruské vměšování do prezidentských voleb v USA a který se nově zaměřil i na údajný Trumpův poměr s bývalou pornoherečkou.

Republikáni Thom Tillis a Lindsey Graham se připojili k demokratům Chrisi Coonsovi a Corymu Bookerovi v přípravě legislativní úpravy, která by kterémukoli vyšetřovateli zajistila desetidenní lhůtu, během níž by se mohl soudně proti propuštění odvolat. AP to uvedla s odvoláním na nejmenované zdroje.



Demokraté o větší ochranu zvláštních vyšetřovatelů usilují už dlouho, přesvědčit republikány, aby se k nim připojili, se jim ale zatím nedařilo. Až poslední Trumpovy výroky dva z nich přiměly k aktivitě. Je ale stále otázkou, zda by opatření prošlo Kongresem ovládaným republikány, z nichž mnozí jsou stále přesvědčeni, že Trump své výhrůžky nesplní.

Trumpovu reakci vyvolaly pondělní prohlídky kanceláře a bytu jeho osobního právníka Michaela Cohena, který údajně pár dnů před prezidentskými volbami v roce 2016 zaplatil bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové 130.000 dolarů (2,7 milionu Kč), aby koupil její mlčení o intimním styku s Trumpem. Zátah vyvolal také ostrou debatu mezi americkými politiky.