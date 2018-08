Trump odletěl na dovolenou do svého golfového klubu, vzal s sebou i slovinskou tchýni

Washington Americký prezident Donald Trump nastoupil dovolenou, podle médií odletěl do státu New Jersey, kde má dva týdny pobývat ve svém golfovém klubu ve městě Bedminster západně od New Yorku. Dovolenou bude trávit s manželkou Melanií, synem Barronem, s rodinou dcery Ivanky a se slovinskou tchyní Amalijí Knavsovou.

Do jaké míry se šéf Bílého domu bude věnovat pracovním povinnostem, není známo. Na twitteru napsal, že v sobotu večer místního času zaletí do Ohia, aby na mítinku podpořil republikánského kandidáta pro listopadové volby do Sněmovny reprezentantů Troye Baldersona.



V Bedminsteru Trump strávil i loňskou letní dovolenou, o volných víkendech ale většinou pobývá ve svém letovisku Mar-a-Lago na Floridě. Televizní stanice NBC spočítala, že během prvního půldruhého roku v úřadu ve svých venkovských klubech prezident strávil 31 procent času.

Za pobyt zaplatí desetitisíce dolarů

Americké daňové poplatníky podle serveru NJ.com bude Trumpův pobyt v Bedminsteru stát desetitisíce dolarů, přestože prezident areál vlastní. Kolem 60 tisíc dolarů (1,3 milionu korun) budou stát golfové vozíky pro prezidentskou ochranku a kolem 27 tisíc dolarů mobilní záchody.

Státu New Jersey kromě toho federální vláda vyplatí náhradu jeden milion dolarů (22 milionů korun) za nutná bezpečnostní opatření, která Trumpovu cestu doprovázejí. Letiště a obchody v New Jersey, které kvůli příletu a pobytu hlavy státu musejí omezit či uzavřít provoz, dostanou náhradu 3,5 milionu dolarů.