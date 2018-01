‚Ty budeš můj Mynář, Lenka bude Forejt.‘ Prezident Blaník se představil v nové ukázce

PRAHA „Ty vole, to je barák,” říká v nové ukázce zveřejněné po sobotním uzavření volebních místností seriálový lobbista Tonda Blaník zatímco si prohlíží Pražský hrad s Lenkou a Žížalou. „Ty budeš můj Mynář, Lenka bude Forejt,” dodává svým spolupracovníkům. Filmová satira Prezident Blaník, která navazuje na úspěšný seriál, vstupuje do kin již 1. února.

Novou upoutávku uveřejnila také Česká televize, která je jedním z partnerů politickosatirického snímku. V úvodu se objeví Tonda Blaník, který prochází lesem s dítětem v ruce, zatímco prohlašuje: „Vím, co dělám. Vím, o čem mluvím. Vím, co chci.” V ukázce také zpívá oblíbený písničkář Tomáš Klus: „Tonda, Tonda, Tonda to dá, Tonda živá voda.” Kluse však mohli diváci vidět již v ukázce, který tvůrci zveřejnili koncem minulého roku.



Ve filmu se Tonda Blaník rozhodne kandidovat na prezidenta republiky. Přestože slibuje v kampani máslo i lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny, kandidaturu na Hrad nakonec nepodá.

Jeho asistentovi Žížalovi se totiž nepodařilo doručit podpisové archy na Ministerstvo vnitra. „Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp,” uvedli tvůrci snímku. Tonda Blaník se tak rozhodne vyřešit situaci po svém a podpořit jiného prezidentského kandidáta.



VIDEO: Na Národní třídě se objevil i Tonda Blaník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tvůrci snímku také dříve uvedli, že budou mít připraveno několik různých variant konce filmu a po vyhlášení výsledků prezidentské volby pošlou do kin aktuální verzi.



V celovečerním snímku se kromě Marka Daniela v roli Blaníka ve filmu objeví také Michal Dalecký jako Žížala a Halka Třešňáková jako Lenka. Ve filmu si zahraje i několik dalších známých osobností. Mezi nimi je například moderátor Jakub Železný, znalec etikety Ladislav Špaček či ekonom Tomáš Sedláček.