Účet za Zemanovy cesty: 19 381 438 korun. Pokud peníze nezahrne do kampaně, riskuje pokutu

PRAHA Každý výlet něco stojí. Prezidentovy cesty do regionů hradí již od doby prezidenta Havla krajské úřady a dodnes se na tom i přes protesty hejtmanů nic nezměnilo. Třídenní výlet prezidenta do kraje vyšel průměrně na 372 720 korun. Suma má ovšem jeden háček, každý správní celek do celkových nákladů na prezidentovu návštěvu počítá jiné položky.

Celková částka za 52 návštěv prezidenta dosahuje hodnoty 19 381 438 korun, což je téměř polovina povolených nákladů na první kolo prezidentské kampaně. Každý kraj však do nákladů za cestu po regionu zahrnuje jiné údaje.



“Ozvučení, pódium a moderování setkání občanů s prezidentem hradí kraj. Města a obce řeší tyto akce po stránce organizační. Pozvání občanů, zastupitelů, zajištění prostranství apod,” vysvětlila pro server Lidovky.cz mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.



Protože Karlovarský kraj do svých nákladů počítá i setkání s občany, stály cesty prezidenta do kraje nejvíce a hodnotu návštěv na Vysočině překročily téměř dvou a půlkrát. Krajské cesty byly nákladné i v Jihomoravském kraji, kde také krajský úřad hradí setkání prezidenta s občany. Za letošní květnovou návštěvu pak kraj zaplatil rekordních 715 881 korun.

Ačkoliv více než devatenáctimilionová suma dosahuje téměř poloviny výdajů na první kolo prezidentské kampaně, do nákladů na volby se počítat nemůže. Volební kampaň totiž odstartovala až 28. srpna v momentě, kdy předseda Senátu Milan Štěch oznámil termín voleb a rozhodnutí vyšlo ve sbírce zákonů.



Od té chvíle by se každé setkání občanů s prezidentem republiky mělo počítat do nákladů na politickou kampaň. Alespoň podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého.

Bude Zemanovi hrozit pokuta?

“Nákladem kampaně jsou dle našeho názoru výdaje, ocenitelné v penězích, na uspořádání setkání s občany v době oficiální volební kampaně. Typicky jde o využití prostor či prostranství, technické zázemí, tisk a distribuce pozvánek a podobně,” vysvětluje Outlý.



Hrad se ale novému úřadu odmítá podřídit. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka Hrad náklady z krajských cest do limitu na volební kampaň rozhodně počítat nebude. A to i přesto, že to kontrolní úřad dle zákona požaduje a nezapočítáním nákladů za setkání s občany se prezident vystavuje hrozbě pokuty.

“Takový postup neplánujeme. Vycházíme z Ústavy ČR, která zakotvuje volbu prezidenta republiky občany. A právě občanům prezident republiky skládá účty. Setkání s občany jsou tedy povinností prezidenta republiky,” tvrdí Ovčáček. Dostává se tak do střetu s kontrolním úřadem.

Pokud Zeman náklady, které budou mít kraje za jeho plánované podzimní cesty, nezapočítá, dopustí se porušení zákona. Každý z kandidátů totiž musí uvést všechny údaje o peněžních prostředcích a jiných plněních na volebním účtu, jinak se vystavuje hrozbě správního řízení a pokutě až tři sta tisíc korun.

Náklady na cesty by se měly objevit na transparentním účtu

Podle Outlého však prezident ani náklady na setkání s občany platit nemusí. Musí je však uvádět na svém transparentním účtu. “Samozřejmě může tyto náklady platit ze svého volebního účtu, avšak zákon a tedy ani náš úřad žádný takový požadavek nevznesl,” vysvětluje Outlý.

Hlava státu však musí hodnotu těchto mítinků uvádět jako bezúplatná plnění, aby úřad mohl kontrolovat kolik bylo na kampaň “Zeman znovu 2018” použito peněz.

Od vypuknutí prezidentské volební kampaně již Miloš Zeman navštívil v rámci krajských cest Moravskoslezský kraj. Během této návštěvy se setkal s občany pěti správních celků a se zaměstnanci společnosti TEMEX Ostrava.

“Pan prezident do konce letošního roku navštíví Ústecký kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj,” uvedl Ovčáček. V lednu 2018 se koná prezidentská volba.