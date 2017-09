Zemanovy cesty mají trhliny. Zapomněl i na svého nejvěrnějšího fanouška

PRAHA 13 krajů, 75 okresů a 302 měst a vesnic navštívil prezident Miloš Zeman během svého volebního období. Novináři serveru Lidovky.cz detailně prostudovali programy prezidenta republiky z návštěv krajů od nastoupení prezidenta Miloše Zemana do úřadu až po 30. červen 2017. Hlava státu navštívila každý kraj čtyřikrát, město Zlín třikrát, zatímco okres Mělník a hlavní město Praha ani jednou.

Projekt Zemák 2.0 - podívejte se na speciální projekt serveru Lidovky.cz Miloš Zeman si našel velmi osobitý styl komunikace s veřejností. Brázdí kraje, jeho mluvčí sype jedovaté sliny na sociálních sítí a prezident si hýčká pravidelné pořady v médiích mimo hlavní seriózní proud.

Server Lidovky.cz se v projektu mapujícím jeho spanilé jízdy po krajích České republiky pokusil rozkrýt, v čem Zemanův unikátní způsob kontaktu s občany spočívá.

Na náměstí Míru ve Zlíně se očekává velká událost. Na každém rohu stojí policista a všude jsou muži v černých oblecích. Lidí je mezi radnicí a obchodním centrem Zlaté jablko na pět set, protože se zrovna na náměstí koná jarmark s kulturním programem. Mnozí z nich však čekají na jinou událost. Na náměstí se uskuteční vůbec první setkání občanů republiky s prezidentem Milošem Zemanem na jeho krajské cestě.



Je 4. září 2013 lehce po páté hodině a prezident vystupuje z automobilu. Sklízí potlesk od přítomných lidí, mezi kterými je vidět i několik transparentů vyjadřujících podporu již půl roku úřadujícímu prezidentovi.

Objevují se ale i plakáty se značkou stop či plakát s nápisem “Stop Zemanovi a totalitě!”. Prezident si s nimi hlavu nedělá a v rámci setkání probíhá i debata s občany, během které hlava státu odpovídá i na otázku, zda mu k vítězství ve volbách nepomohl bývalý prezident Václav Klaus. Prý ne. Miloš Zeman se téměř po hodinovém setkání odebírá na městský úřad, aby se setkal se zástupci města.

Občané, studenti, vojáci...

Tak proběhlo první setkání s občany v rámci krajských cest prezidenta republiky. Od té doby bylo uspořádáno 226 dalších setkání s občany napříč celou Českou republikou. Hovořit s prezidentem měla také možnost celá řada zaměstnanců podniků, které Miloš Zeman v průběhu svého pětiletého mandátu navštívil.

Novináři serveru Lidovky.cz prošli veškeré programy z krajských cest prezidenta Miloše Zemana od jeho zvolení po konec června 2017. Prezident republiky navštívil každý kraj čtyřikrát ještě předtím, než na začátku letošního září odstartovala současná volební kampaň. V rámci mítinků na návsích a v obcích, či při besedách se studenty, zaměstnanci nebo vojáky se prezident potkal s tisíci občany.

„Pan prezident jezdí do krajů velmi rád,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Nejdůležitějším bodem každého programu jsou setkání s občany. Jde o skvělou zpětnou vazbu, povinnost přímo zvoleného prezidenta republiky a také o splněný předvolební slib. A samozřejmě je skvělé, že pana prezidenta vítají plná náměstí.“

Na Mělnicko se zapomnělo

Ne všem občanům byl však prezident tak blízko jako jiným. Navštívil sice každý kraj čtyřikrát a průměrně během jedné návštěvy podnikl sedm setkání s občany, či zaměstnanci, podíváme-li se ale na pokrytí okresů, Miloš Zeman už tak poctivý nebyl.



Prezident průměrně v jednom okrese podnikl čtyři setkání s občany, nebo zaměstnanci. Ve Středočeském kraji však tento průměr klesl na polovinu. Tento fakt způsobený tím, že kraj přiléhající k Praze má suverénně nejvyšší počet okresů. Na druhou stranu zde žije největší počet obyvatel v rámci jednoho kraje a prezident k tomuto faktu mohl přihlédnout.

I přesto, že se počet setkání s občany a zaměstnanci v rámci krajů příliš neliší, kvůli vysokému počtu okresů vznikla ve Středočeském kraji naprostá anomálie. Prezident nepodnikl jakýkoliv mítink v nejmenším okrese Středočeského kraje - na Mělnicku.

„Ne, že bych na tím plakal, to vůbec ne,“ říká na absenci prezidenta na Mělnicku starosta okresního města Ctirad Mikeš. „Já jsem to bral jako výhodu a nikdy jsem se nad tím nepozastavoval. A vlastně jsem byl rád, že jsem v té části neoblíbenosti, kterou není vhodné panu prezidentovi ukazovat.“



METODIKA Použitá data pochází z programů krajských cest prezidenta republiky dostupných na stránkách www.hrad.cz. V případě šesti návštěv z roku 2013 a dále tří cest v roce 2014, konkrétně do Plzeňského kraje (14.-16. května 2014), do Zlínského kraje (22.-24. října 2014) a Moravskoslezského kraje (10.-12. listopadu 2014), poskytl informace o programu pana prezidenta přímo tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky.

Důvodem, proč Miloš Zeman Mělník nenavštívil může být fakt, že program návštěvy vytváří krajský úřad a Pražský hrad jej pouze připomínkuje. Kancelář prezidenta republiky však vysílá první signál, že by si prezident přál kraj navštívit.



Poslední slovo má Hrad

„Hrad nás informuje o tom, že prezident by si přál přijet na návštěvu kraje a se pokusíme domluvit datum, které by vyhovovalo oběma stranám,“ popisuje proces prvotního kontaktu mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Program prezidenta během krajské cesty nevytváří Kancelář prezidenta republiky, ale celý vzniká na krajském úřadě. „Konzultujeme s panem hejtmanem návrh programu a ten následně schvaluje Hrad,“ říká Dosedělová. Většinou však podle mluvčí nemá prezidentův tým připomínky a program, který vymyslí v kraji, se uskuteční. To potvrzuje i mluvčí Hradu.

“O plánu návštěv jednáme s kraji a vycházíme si vzájemně vstříc,” vysvětlil lakonicky serveru Lidovky.cz Jiří Ovčáček. “Kraje jsou velmi vstřícné a jsou za návštěvy pana prezidenta rády,” říká Ovčáček. Do programu prý Kancelář prezidenta příliš nezasahuje.

V libereckém kraji podle mluvčí Markéty Žitné prezident občas přidá některá místa, jež by si přál navštívit a program se mu poté přizpůsobí. Nejinak je tomu i ve Středočeském kraji.

Pro server Lidovky.cz popsal domluvu s Kanceláří prezidenta republiky Pavel Lochař, který působí na středočeském krajském úřadu jako mluvčí. „Je to vzájemná komunikace, vzájemné návrhy. Poslední slovo má ale samozřejmě prezidentská kancelář,“ vysvětluje mluvčí. Proč však prezident nenavštívil Mělnicko, nedokázal mluvčí vysvětlit. Starosta Mělníka má ale jasno.

„Já si myslím, že to byla blahé paměti politika Středočeského kraje, poněvadž jsem nebyl oblíben u bývalého vedení a tak naplánovali všechny cesty, které nevedou do Mělníka,” vysvětluje starosta.

Podle prezidentova mluvčího Ovčáčka však hlava státu Mělnicko určitě ještě do konce mandátu navštíví. „Pan prezident navštěvuje území krajů postupně. Jistě časem dojde i na okres Mělník.“

Hejtmanovy houby

Miloš Zeman během svých cest po Česku dostal od občanů a zástupců měst bezpočet darů, které po návratu z návštěv krajů přenechává na Hradě, či v Lánech. Právě tam například podle mluvčího Ovčáčka uchovává prezident i rádio v retro stylu, které dostal v Domažlicích od studentů středních škol.

„Vskutku originální byl dárek od moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka, a to košík čerstvě nasbíraných hub. Druhý den návštěvy regionu se tak podávala při večeři vynikající smaženice,“ řekl pro Lidovky.cz Ovčáček.

Hlava státu skutečně při návštěvách nelelkovala. Během 52 krajských cest mluvil prezident se zaměstnanci 116 podniků a společností, debatoval se studenty na 32 školách, nebo se zúčastnil 227 setkání s občany ve městech i obcích.

Například první den návštěvy Plzeňského kraje zakončil prezident v Plzeňském Prazdroji a druhý den večer měl pak na programu prohlídku Bohemia Sektu. Prezident také například otevíral Včelí naučnou stezku ve Smrčné a setkal se zástupci pěti vojenských útvarů.

I přesto, že nejvíce setkání s občany, či zaměstnanci bylo pro prezidenta zorganizováno v Karlovarském a Moravskoslezském kraji, nejvíce příležitostí spatřit prezidenta republiky měli obyvatelé na Orlickoústecku. Občané mohli vidět hlavu státu celkem na čtrnácti různých místech. Stejně tak tomu bylo na Zlínsku.



Vždy před volbami

Zlínsko má ještě jednu raritu. Nejen, že zde prezident zahájil úplně první krajskou cestu a podnikl v regionu nejvíce setkání s občany, či zaměstnanci, ale ve městě Zlín na Náměstí Míru se uskutečnilo vůbec nejvíce mítinků s prezidentem za celé volební období.

“Mám k prezidentskému úřadu velkou úctu. Přesto říkám, že cesty pana prezidenta Miloše Zemana k nám do Zlínského kraje jsou vždy součástí předvolební kampaně,” uvedl v reakci na toto zjištění primátor krajského města Zlín Miroslav Adámek.

Podle něj se totiž prezident nechce jen nezávazně setkávat s občany, ale využívá návštěvy regionu k propagaci své osoby, nebo spřízněné strany. Primátor tvrdí, že prezident přijíždí pravidelně pár dnů před volbami.

Data z programů krajských cest jeho slova potvrzují. Miloš Zeman vystoupil před občany ve Zlíně celkem třikrát. Jediný rok, kdy podnikl cestu do Zlínského kraje a s občany na Náměstí Míru nedebatoval, byl rok 2015. A jen v tento rok se nekonaly volby.

Prezident první setkání podnikl v roce 2013 dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny, v roce 2014 dva týdny před senátními volbami a loni dokonce jen jeden den před volbami do krajského zastupitelstva.

“Při jeho poslední návštěvě nad náměstím Míru přelétávalo letadlo s výzvou Volte SPOZ, rozdávaly se letáčky. A to i přesto, že mě organizátoři návštěvy ujišťovali, že k ničemu takovému docházet nebude,” vysvětluje situaci ve Zlíně primátor.

Z dat, která jsou veřejně dostupná na stránkách Hradu, lze samozřejmě vyčíst i to, z jakého místa to měli občané na setkání s prezidentem úplně nejdál. Středočeský kraj obecně strádá na setkání občanů s hlavou státu, ale z města Jesenice, konkrétně její části Jesenice-Osnice, měli občané za prezidentem nejdelší cestu.



Nikdy tu nebyl? Jeho škoda

„No co naděláme, když nás nechtějí,“ řekla na to s ironickým tónem starostka Jesenice Radka Vladyková. „Víte ale, co je největší paradox?“ zeptala se na oplátku starostka. „Že tady bydlí v Jesenici v části Osnice Pavel Kočiš, který má svůj celý byt polepený fotkami pana prezidenta a každý rok mu dělá adventní věnec. Jinak řečeno v Jesenici bydlí největší fanoušek Miloše Zemana, ale on tady nikdy nebyl a dokonce jsme to k němu měli nejdále. To je teda něco,“ vypráví Vladyková.

Pavel Kočiš je velkým fanouškem prezidenta Zemana. Pokoj Pavla Kočiše.

Lidé tak alespoň mohou navštívit téměř galerii s prezidentovými fotkami, když už to k němu mají v republice nejdál. „Moje babička vždycky říkávala, nepůjde k nám, nepůjde od nás. A to že tady nikdy nebyl? Jeho škoda,“ dodává na závěr starostka. V Jesenici si zřejmě hlavu se vzdáleností od prezidenta nedělají.