Už jste měli viset, píší lidé kvůli Okamurovi europoslancům. Míří na něj trestní oznámení

Kdo by se dostal do sněmovnyy Předvolební výzkum společnosti CVVM starý několik dní ukázal, že by do sněmovny nově vstoupili nejen Piráti, ale právě i Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Naopak TOP 09 by nepřekonala pětiprocentní volební práh. Zastoupení v dolní komoře parlamentu by jinak obhájily také ANO, ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL.