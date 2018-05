V hotelu poteče krev. Na filmová plátna se po pěti letech vrací oscarová Jodie Fosterová

LOS ANGELES Jak to vypadá, když se z utajované nemocnice stane bitevní pole? Akční drama Hotel Artemis představí v hlavních rolích Jodie Fosterovou, pro kterou půjde o první roli za posledních pět let, a Jeffa Goldbluma. Film zamíří do českých kin 26. července.

Píše se rok 2028. Dříve luxusní hotel Artemis je dnes již jen zpustlou ruinou. Alespoň na povrchu. Chodby hotelu totiž ukrývají jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení na světě. Klientelou jsou ale ti nejhorší kriminálníci a mafiáni. Personál se na nic neptá a za jejich služby a mlčení zločinci draze platí. Nemocnici vládne tvrdou rukou Jean Thomasová (Jodie Fosterová), které nikdy neřekne jinak než Sestro. Na samotný chod instituce pak dohlíží Wolf King (Jeff Goldblum), zločinec toho nejhrubšího zrna. Když jsou ale do nemocnice přijati dva zlodějové, kteří vlastní pořádně drahý předmět, na který má řada lidí zálusk, tak se rovnováha v nemocnici naruší. Dnes v noci bude v Artemis pořádně rušno.

V hlavní roli se představí Jodie Foster (Úkryt, Mé druhé já), která se na plátna kin vrací po 5 letech, a Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok, Den nezávislosti, Moucha). Hereckou sestavu doplnili Sterling K. Brown (Black Panther), Sofia Boutellová (Mumie, Kingsman: Tajná služba), Dave Bautista (Blade Runner 2049) a Charlie Day (Šéfové na zabití).

Snímek napsal a natočil Drew Pearce, který je scenáristicky podepsaný pod třetím Iron Manem. Zároveň bude spoluatorem scénáře k novému Sherlocku Holmesovi.