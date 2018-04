V katedrále svatého Víta je bohoslužba před uložením Beranových ostatků v kapli.

PRAHA V katedrále svatého Víta v Praze si v pondělí lidé znovu připomínají osudy a poselství života kardinála Josefa Berana. Někdejší pražský arcibiskup, který strávil velkou část života jako vězeň nacismu a komunismu, zemřel v exilu a v pondělí bude podle svého posledního přání v pražské katedrále pohřben. Jeho ostatky byly před několika dny převezeny z Vatikánu, kde spočívaly v papežské hrobce v bazilice sv. Petra. Pondělní bohoslužbu vede pomocný pražský biskup Václav Malý.

Po jejím skončení se liturgický průvod vydá ke kapli Bartoňů z Dobenína, jíž se od svatořečení Anežky České říká také kaple sv. Anežky a kde budou Beranovy ostatky uloženy. Připraven je pro ně nově vyrobený kamenný sarkofág. V nové části katedrály, kde se kaple nachází, nastává pohyb opět po roce. Loni v březnu byl do blízké nové arcibiskupské kaple pohřben kardinál Miloslav Vlk.



Bývalý pražský arcibiskup, a tedy nástupce kardinála Berana v této funkci, se podle zástupců katolické církve velmi zasloužil o Beranovu repatriaci. Kardinál Beran, vězeň dvou totalitních režimů v Československu, se nemohl po své cestě kvůli jmenování kardinálem do Říma v roce 1965 vrátit do vlasti. Ve Vatikánu žil v exilu a zemřel tam v roce 1969. Podle jeho poslední vůle, která se českým historikům a církvi dostala do rukou v 90. letech, si však vždy přál být pohřben v Česku.

Od roku 1998 česká katolická církev usiluje o Beranovo blahořečení. Historička Stanislava Vodičková, autorka právě vydaného rozšířeného Beranova životopisu, řekla, že by se česká část procesu mohla v květnu uzavřít a odeslat do Vatikánu.



O repatriaci ostatků kardinála Berana rozhodl papež František počátkem letošního roku. Do Prahy byly letecky převezeny v pátek, v sobotu kardinála Berana v jeho vlasti přivítaly stovky věřících, zástupci církví i poutníci. Mši ke cti sv. Vojtěcha, úzce spjatého s kardinálem Beranem, sloužil v katedrále sv. Víta pražský arcibiskup, další Beranův nástupce, kardinál Dominik Duka. V závěru bohoslužby zaznělo 19 pomalých úderů na zvon Zikmund, největší v katedrále i v celé zemi. Počet úderů symbolizoval součet let, která Beran strávil jako vězeň nacistického a komunistického režimu.