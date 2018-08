V zaplněném Atriu zahájili ‚Plastici‘ koncertem oslavy 50 let své existence

Praha V zaplněné kapli prostoru Atria na pražském Žižkově zahájila skupina The Plastic People of the Universe (PPU) komorně laděným koncertem oslavy 50 let své existence. Vyprodaný koncert navštívili pamětníci jejich nelegálních vystoupení v 70. letech i posluchači mladší generace. V hledišti se objevil například režisér Břetislav Rychlík, zpěvák skupiny Garage Tony Ducháček nebo publicistka Petruška Šustrová.

Před začátkem koncertu zapsal starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) kapelníka Josefa Janíčka do Knihy cti Prahy 3. ‚Plastiky‘ telefonicky pozdravila Marta Kubišová a svoji zdravici zaslal také spisovatel Jan Pelc. Datum úterního koncertu je jen náhodnou shodou s připomínkou 50. výročí od vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území bývalého Československa.



Nejznámější představitelé československé undergroundové scény vystupují v sestavě Josef Janíček (klávesy, zpěv), Vratislav Brabenec (saxofon, zpěv), Jaroslav Kvasnička (bicí, zpěv), Johnny Judl jr. (baskytara, zpěv) a David Babka (kytara, zpěv).



Podle pořadatelů PPU nabídnou téměř dvouhodinové vystoupení, během kterého zazní jejich známé písně, nově zaranžované starší skladby i několik novinek. V roli hostů si zahrají například Petr Placák, Josef Bobeš Rössler a Tomáš Schilla.

PPU vznikli v roce 1968. První koncert měli 2. února 1969. S nástupem normalizace byl v roce 1970 kapele odebrán profesionální status a vybavení. Státní šikana vyvrcholila zatčením všech členů skupiny v březnu 1976. Vzbudilo to protesty mezinárodní kulturní veřejnosti. Při kampani na jejich obranu se zformovala pozdější Charta 77. Svá v zahraničí vydaná alba, která kolovala v kopiích mezi zastánci nezávislé kultury, mohli PPU ve své vlasti vydat až po roce 1989. Letošní rok završí PPU v prosinci koncertem v pražském Paláci Akropol.