Ve vládě musíme být spidermany, se Zemanem nesmíme mít konflikt, varuje Foldyna

PRAHA Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna byl nejvýraznějším představitelem strany, který variantu společné vlády ANO a sociální demokracie zpochybňoval. Oficiální výsledky referenda Lidový dům odtajnil v pátek po 16. hodině, straníci se vyslovili jasně. Společnou vládu chtějí. Jindy horkokrevný Foldyna se tentokrát drží zpátky, podle svých slov tento výsledek spíše vítá. ČSSD se ale podle něj nesmí nechat vedle premiéra Babiše zastínit.

Ústecká krajská organizace ČSSD, kam Foldyna coby straník náleží, byla první, která se nahlas scénáři kabinetu s ANO postavila. Místopředseda sociálních demokratů ale upozorňuje, že on předem jasný názor neměl.

Po projevené vůli partajních kolegů nyní vyzývá, aby se ČSSD sjednotila a ve společné vládě otevřela novou kapitolu svého politického bytí.

„Budeme-li ve vládě, bude na nás svítit více světla a média nám budou klást více otázek. Na nás pak bude, abychom si vzpomněli, co nás přivedlo k 7 procentům. Musíme hrát naši politiku jasně, abychom se prosadili,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vy jste před referendem rozhodně nebyl zastáncem vstupu ČSSD do vlády, vznášel jste k této možnosti řadu výhrad. Jste tedy s výsledkem referenda smířený?

Jistě, naprosto ho respektuji. Jenom mě trošku mrzelo, že to tak dlouho trvalo. Znervózňovalo to nejen stranickou veřejnost, ale veřejnost jako takovou. Jsem rád, že konečně máme výsledek. Nyní očekávám, že se sjednotíme na tom, abychom prosazovali politiku, která nás vrátí nahoru.



Lidovky.cz: Řekl byste, že sestavení koaliční vlády s ANO, jak si ho ČSSD odhlasovala, je pro stranu dobrou volbou?

Myslím si, že v této chvíli je to spíše dobře. Tak jsme se dohodli, je to výraz většiny. Jsem spokojený, nechci rozporovat názor většiny. Kdybych byl z hnutí Tálibán, tak bych to nebyl schopen spolknout. Ale já jsem na počátku neměl vyhraněný názor na to, zda jít, či nejít do vlády. Byl jsem opravdu na padesáti procentech, stál jsem uprostřed a rozhlížel jsem se kolem sebe. A teď vím, že mírný klad je být u toho a snažit se věci změnit.

Lidovky.cz: Zkoušel jste během referenda kolegy přesvědčovat o tom, jak mají hlasovat?

Byl jsem na několika schůzích. Všude jsem říkal, že obě varianty jsou velmi složitě obhajitelné a mají svá pozitiva a negativa. Nechtěl jsem nikoho nabádat, jak má hlasovat. Když poslanec někoho nabádá, tak si lidé řeknou, že to dělá kvůli sobě. Takhle jsem to nechtěl hrát. Objektivně jsem ale všude vysvětloval, že jsou plusy a minusy.

Lidovky.cz: Jak jste kolegům argumentoval?

Obě varianty jsou pro sociální demokracii špatné. Ale příčina není v Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi, ale v ČSSD, jejím dosavadním způsobu politiky a jejím volebním výsledku. Kdybychom nechtěli být ve vládě, museli bychom si uvědomit, že budeme možná jediná opoziční levicová strana, když komunisté budou nepřímo koaliční partner. Museli bychom proto změnit rétoriku, protože s rétorikou, kterou jsme měli, jsme dostali 7 procent. Doba kolem nás se změnila, musíme se jí přizpůsobit.

Lidovky.cz: Jaké argumenty jste snášel, když jste naopak mluvil o variantě společného kabinetu s ANO?

Kdybychom šli do vlády, tak ministři, kteří v ní za nás budou, musí být spidermani, kteří na sebe upoutají pozornost tím, že budou předkládat témata, která budou veřejnost zajímat. Nemůžeme mluvit jen o sociálních dávkách. Jsou tu nové výzvy. Liberální myšlenka, kterou jsme prosazovali, nás přivedla k sedmi procentům. A jestliže Tomio Okamura je úspěšný v nových výzvách, nemůžeme se otočit zády a označit ho za fašistu. Nemůžeme nereflektovat, že ve veřejnosti je poptávka po nových výzvách. Musíme na mě mít gramotnou odpověď. V opačném případě nás veřejnost přestane potřebovat.

‚Jen hlupák udělá stejnou chybu dvakrát‘

Lidovky.cz: Co především podle vás může sociální demokracie ze společného kabinetu s ANO vytěžit?

Návrat důvěry. Budeme-li ve vládě, bude na nás svítit více světla a média nám budou klást více otázek. Na nás pak bude, abychom si vzpomněli, co nás přivedlo k 7 procentům. Musíme hrát naši politiku jasně, abychom se prosadili. Nemůžeme být jako předtím konfekční. Musíme umět pojmenovávat věci pravým jmény, to nám může vrátit důvěru veřejnosti.

Musíme usilovat o to, aby se změnily zásadní věci pro člověka, jako například exekuce a bydlení. Tato témata bychom v rámci vlády měli akcentovat tak, až to bude některým lidem vadit a budeme mít kvůli tomu velkou skupinu nepřátel. Ale o to silnější budeme mít skupinu přátel. Chtěl bych, abychom se velmi vyhranili. Další jasné téma jsou církevní restituce. Tam neuhneme ani o půl centimetru, protože nás to předtím stálo krk.

Lidovky.cz: Neobáváte se toho, že vás Andrej Babiš ve vládě převálcuje, jako se to stalo v minulém volebním období?

Jenom hlupák dělá stejné chyby dvakrát. Předpokládám, že si uvědomujeme, kde se stala chyba, jako byla například ta demise-nedemise (tehdejší premiér Bohuslav Sobotka nejprve avizoval demisi vlády, aby ji poté vzal zpět, pozn. red.). Mokrým hadrem přes hubu už jsme jednou dostali, teď už jsme poučení. Andrej Babiš je lišák, ale já chci být stejný lišák a očekávám to i od svých kolegů. Nejsem člověk, který by chtěl dělat v politice úskoky a podrazy. Pro mě je rukoudání a slovo víc než jakákoliv koaliční smlouva, to samé očekávám od pana premiéra a jeho hnutí.

Lidovky.cz: Patrně nejožehavější otázkou v souvislosti s koaliční vládou je ta, zda má ČSSD trvat na Miroslavu Pochem coby ministru zahraničí, který přitom není po chuti prezidentovi republiky. Měla by ČSSD za panem Pochem stát?

Část lidí velmi tvrdě dává najevo, že Miloš Zeman poškozuje sociální demokracii. Ale to je právě to, na čem jsme skončili. Miloš Zeman sociální demokracii nepoškozuje. Kdykoliv jsme se s ním od roku 2003 dostali do konfliktu, nikdy jsme na něm nevydělali. Ve všech konfliktech jsme prohráli. Proto si nepřeji, abychom šli do střetu s Milošem Zemanem. Je potřeba najít kompromis. A jsem přesvědčený, že i pan premiér Babiš, který ponese na Hrad návrh ministrů, nebude chtít, abychom se dostali hned prvním krokem do konfliktu. Očekávám, že se věc kolem ministerstva zahraničí domluvou mezi panem prezidentem, panem premiérem a předsedou sociální demokracie vyřeší.

Lidovky.cz: Mluvíte o kompromisu, ale skoro se mi zdá, že byste preferoval, kdyby sociální demokracie ustoupila a Miroslava Pocheho obětovala.

Já to nevidím jako ústup. Když v referendu byla otázka na souhlas s navrženými jmény našich ministrů, tak jsem se hlasování zdržel. Ta věc se musí vydiskutovat a než se něco vyřkne, musíme vědět, jak na to budou reagovat ostatní strany. Měli bychom hledat v diskusi výsledek, který nebude škodit ČSSD. Tím se nechci vyslovovat k tomu, jak má pan předseda Hamáček v této věci postupovat. Každopádně jsem přesvědčený, že nemáme začít tím, že půjdeme do konfliktu s prezidentem republiky.

Lidovky.cz: Bylo by podle vás řešením této situace, aby se ČSSD vzdala ministerstva zahraničí a místo toho převzala ministerstvo obrany, čímž by se problém Poche vyřešil?

Zmiňoval jsem to už před měsícem, když se to začalo diskutovat (o odporu prezidenta republiky k Miroslavu Pochemu coby ministru zahraničí, pozn. red.). Je to možná varianta. Ano.