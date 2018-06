Veganský teror ve Francii? Řezníci po útocích na obchody žádají vládní ochranu

LILLE/PRAHA Francouzští řezníci žádají pomoc od ministra vnitra Gérarda Collomba. Po řadě útoků na vitríny za použití falešné krve, kamenů a sprejů ze strany veganů požadují obchodníci ochranu a jasný zákrok ze strany vlády. Podle zástupců řezníků a uzenářů vegani chtějí „šířit strach“ mezi milovníky masa.

„Po několik měsíců se našich 18 tisíc mistrů řezníků-uzenářů obává dopadů přílišné medializace veganského způsobu života,“ stojí v otevřeném dopise ministru vnitra Gérardu Collombovi od Konfederace francouzských řeznictví, uzenářství a lahůdkářství. „Zastrašování, jehož jsme obětí, na sebe během posledních měsíců vzalo podobu násilných útoků.“



Podle zástupců řeznického řemesla byli v posledních měsících mnozí z nich obětí útoků za použití „falešné krve“, kterou prý na jejich podniky házeli vegani. Útoky jsou podle dopisu „formou terorismu“ a mají za cíl „šířit strach, který vymaže francouzskou kulturu a know-how našich řezníků, uzenářů, prodavačů ryb a sýrařů.“

„Naposledy byly cílem vandalského útoku čtyři prodejny (řeznictví, rybářství, restaurant a grill) v Hauts-de-France, útočníci házeli na vitríny kameny a popsali je graffiti,“ popisuje Jean-Francois Guihard, zástupce řezníků, nedávné útoky ve městě Lille na severu Francie, kde byl jeden z podniků napaden již čtyřikrát. Dalších sedm řeznictví a uzenářství bylo cílem útoku falešnou krví. Útoky na obchody hlásí francouzská média i z jihofrancouzské Okcitánie.

Pokaždé, když byl nějaký z obchodů napaden, vandalové na vitrínu nasprejovali text: „Zastavte speciesismus.“ Termín speciesismus pochází z latinského slova species, tedy druh. Vegani a obránci zvířat jej používají k vyjádření diskriminace určitého živočišného druhu jiným druhem a bývá přirovnáván k rasismu, nebo sexismu.

„Spoléháme se na vaši službu a podporu celé vlády, která tak rychle, jak to jen bude možné, zastaví fyzické, morální a verbální násilí proti slušným profesionálům, kterými jsme,“ zakončuje dopis prezident Konfederace řezníků.

V listu mimo jiné Guihard připomněl i březnový teroristický útok v Carcassonne a Trebes, během nějž zemřel jeden z jejich spolupracovníků. Na sociální síti Facebook se poté objevil příspěvek od jednoho veganského uživatele, který napsal, že má „nulový soucit“ s obětí útoku, protože to byl řezník. Za svůj příspěvek nakonec dostal sedmiměsíční podmínku.

Vegani odpovědnost odmítají

Vegetariáni a vegani tvoří podle průzkumů pouhá tři procenta francouzské populace a v zemi, kde jsou hlavními pochoutkami sýry, foie gras, nebo hovězí po burgundsku, má hnutí jen pomalý růst. Organizace sdružující vegany se od útoků na řezníky a uzenáře rychle distancovaly s tím, že jsou jednoznačně nenásilná hnutí.

„Máme velice jasnou pozici: Jsme naprosto proti sprostému jazyku a násilnému vyjadřování názorů,“ uvedl v prohlášení Constatin Imbs, lídr Veganské federace. „Je to naprosto kontraproduktivní. Veganství je přece o snížení násilí.“

I tak ale ve Francii způsobily útoky na řezníky poprask a veganství je v současnosti cílem mediální kritiky.„Nepřátelé naší masové diety chtějí upsat lidstvo k zrní,“ napsal v úterý Sébastien Le Fol sloupkař magazínu Le Point. „Pryč s totalitarianismem. Ať žije blanquette (telecí ragú – pozn.aut.).“

„Takové útoky, projevy násilí proti obchodníkům, jsou ve Francii novinkou,“ uvedl pro deník The New York Times profesor veteriny Pierre Sans u Univerzity v Toulouse. „Mohli jsme je vidět na jatkách, nebo v laboratořích, ale proti obchodníků, kteří prodávají legální produkty? To je šok.“

Produkce a konzumace masa ve Francii každý rok klesá. Důvodů je hned několik od obav ze zdravotních dopadů, přes vysoké ceny až po obecné povědomí o dopadech produkce masa na životní prostředí. Podle údajů ministerstva zemědělství poklesla konzumace masa na osobu mezi lety 2000-2012 o více než deset procent. Francie i tak zůstává největším spotřebitelem červeného masa v Evropě a největším producentem foie gras, tučných kachních jater.