Velikonoce startují pivní sezonu. Pivovary nabízejí čím dál více speciálů

PRAHA Zelený čtvrtek, zelené pivo. Příchod jara už potřinácté slaví Pivovar Starobrno ze skupiny Heineken speciální várkou piv. Speciální pivo je už osvědčený marketingový tah na začátku každé pivní sezony, a to nejen ve Starobrnu.

A nemusí to být jen v souvislosti s Velikonocemi nebo nějakou novou značkou. Například pro irský Guinness je ve světě, ale stále častěji také u nás největší příležitostí ke zviditelnění v roce nedávný den svatého Patrika. Letos prodeje guinnessu, dováženého do Česka přímo z Irska v sudech, lahvích i speciálních plechovkách, zaznamenaly rekordní nárůsty. V porovnání se stejným obdobím loňska vzrostly o 20 procent. Známý irský stout čepují u nás stovky hospod. „Do dne svatého Patrika jsme chtěli zapojit všechny podniky, které mají guinness v nabídce. Jde o hlavní jednotlivou akci roku,“ uvedl pro LN Petr Bezdíček ze společnosti Ultra Premium Brands, která u nás zajišťuje distribuci tohoto tmavého piva.

Na Velikonoce něco extra

Guinness je stálice na českém trhu už roky, ale nyní rapidně přibývá i speciálně uvařených netradičních značek od domácích výrobců. Už to není doména minipivovarů, letošní jaro je co do počtu různých limitovaných a extra novinek nevídané. V převážné většině jsou určeny jen pro hospody, do kterých chtějí pivovarníci přilákat co nejvíc lidí.

Prakticky všichni chtějí ukázat, že nevaří jen léta zavedená a někdy už trochu „okoukaná“ piva. Ve Starobrnu mluví o tom, jak tradiční postup výroby ozvláštnili v případě svého zeleného piva ještě bylinným výluhem, vzniklým louhováním několika druhů bylin včetně kopřivy, a ve finále došlo i na malou dávku likéru.

Lídr českého trhu Plzeňský Prazdroj zase svou novinku –třináctku Velikonoční zlatý ležák od značky Master –prezentuje jako druh silnějších postních piv, která od středověku vařili mniši v klášterech.



„Počet restaurací a pivnic s touto specialitou o víkendu dosáhne až tří a půl tisíce,“ upřesnil Jan Krafka z obchodního oddělení Plzeňského Prazdroje.

Dvojka na trhu Pivovary Staropramen přišla před Velikonocemi s novinkou z dceřiného Ostravaru, pšeničným nefiltrovaným ležákem (jedenáctkou) Gavora. „Spojuje svět typického českého ležáku a bavorských pšeničných piv,“ popisuje nové pivo vrchní sládek Roman Richter.

Pozadu nezůstal ani čtvrtý největší pivovar u nás – Budějovický Budvar. Do vybraných hospod po Česku i v osmi dalších zemích už zaváží limitovaný silný speciál z čerstvého chmele Bud Strong. Šestnáctka z čerstvých chmelových hlávek a se 7,5 procenta alkoholu zrála ve sklepích Budvaru 180 dnů.

V humpoleckém Bernardu se rozhodli zpestřit pivařům nadcházející Bílou sobotu a dny následující novinkou Bílá pšenice. Velikonoční speciál dodává k výčepům kromě mnoha dalších výrobců i přerovský pivovar Zubr ze skupiny PMS.

„V loňském roce jsme uvařili zhruba o deset procent víc speciálů než v roce předcházejícím. Když jsme před několika lety se speciály začínali, vařili jsme jeden ročně. Nyní už šest až sedm,“ popisuje pivní trendy ředitel Zubra Tomáš Pluháček.

Není speciál jako speciál

Přestože počty speciálních značek a druhů piv rekordně přibývají, podíl těchto zvláštních piv je v porovnání s klasickými ležáky a výčepními desítkami stále malý – kolem pouhých pěti procent z celkového počtu prodaných hektolitrů u nás.

Do kategorie speciálních piv se podle nedokonalé české legislativy totiž počítají ta, která mají stupňovitost 13 a vyšší. Jenže mnoho přibývajících skutečně speciálních piv vaří pivovary v rozmezí jedenáctek a dvanáctek, a spadají tedy do kategorie ležáků, přestože s typickým českým ležákem moc společného nemají.