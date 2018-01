VIDEO: Drahoš nepochybil, lepší být s voliči než poslouchat Zemanovy řeči, tvrdí jeho podporovatelé

PRAHA Akademik Jiří Drahoš se na místo dvou předvolebních debat rozjel do krajů. Kontaktní kampaň upřednostnil před diskusemi s prezidentem Milošem Zemanem na stanicích Nova a Barrandov. Podle jeho podporovatelů z řad známých herců, režisérů či zpěváků, kteří se sešli na pondělní akci v pražské Lucerně, bývalý šéf Akademie věd nechyboval. Ba naopak, vyplývá z jejich odpovědí na otázky redaktorů serveru Lidovky.cz.

Odhadem čtyři stovky lidí přišly v pondělí večer vyjádřit podporu Jiřímu Drahošovi do pražské Lucerny. Akce určená především jeho příznivcům a dobrovolníkům, kteří mu pomáhali v předvolební kampani, se zúčastnila řada osobností z kulturní a společenské sféry.

Redakce serveru Lidovky.cz některé z nich oslovila se třemi dotazy týkajícími se předvolebních debat. Všichni oslovení se shodli na tom, že Drahošův krok spočívající v tom, že se nezúčastnil všech čtyř debat, ale „pouze“ dvou, nebyl chybou. Jak kupříkladu připomněl herec a moderátor Martin Dejdar, byl to sám Zeman, kdo původně tvrdil, že více než dvě debaty by mohly diváky znudit.

Neúspěšní kandidáti na prezidenta Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer přišli do Lucerny, aby Drahoše podpořili.

Spisovatel, scénárista a herec Zdeněk Svěrák se zas před kamerou svěřil s tím, že nepotřebuje vidět souboj dvou kandidátů o tom, kdo je vtipnější a pohotovější. Model jakéhosi verbálního boje před kamerou mu nepřijde vhodný k posouzení schopností, kterými by prezident podle jeho představy měl oplývat. Prezident si podle Svěráka navíc může rozmýšlet věci i celé dny, tudíž nemusí být tak pohotový, jak se od něj v debatách zřejmě očekává.

Na akci do pražského kina Lucerna dorazili i neúspěšní uchazeči o Hrad z prvního kola Marek Hilšer, Michal Horáček a Pavel Fischer. Hilšer, s nímž server Lidovky.cz mluvil, také nepovažuje Drahošovou neúčast ve dvou debatách za chybu. Podle něj může ještě ulovit některé nerozhodnuté voliče kontaktní kampaní.

„Lepší, když si bude povídat s voliči, než s Milošem Zemanem,“ míní rozhodně Martin Carev, známý spíše jako youtuber a vloger s přezdívkou „Jmenuju se Martin“.

Drahoš se při svém příchodu do kinosálu dočkal hlasitého aplausu. Ještě předtím se s většinou přítomných stihl osobně přivítat. „V úterý končí moje kontaktní kampaň, toto je poslední akce. Chtěl bych poděkovat všem, co mě podpořili. Ať už sběrem podpisů, roznášením materiálu, letáků nebo finančně,” pronesl Drahoš v úvodu večera.

Neopomenul také ocenit “velkorysou podporu”, jíž se mu dostalo od tří bývalých soupeřů. Horáček, Fischer a Hilšer, které vzápětí pozval na pódium, si vyslechli snad ještě bouřlivější potlesk než před několika minutami Drahoš.

“Emocionálně je pro mě tato volba, jako když jsem v mládí sledoval hokej a my hráli pro Rusku. Tady nesmí být stříbrná medaile, tady musí být jenom zlatá. A znovu to je pro mě, jako bychom hráli proti Rusům. A my proti nim hrajeme,” narážel ve své řeči Horáček na blízký vztah Miloše Zemana a jeho okolí k této světové velmoci.