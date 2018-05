Vietnamec unesený z Berlína stáhl odvolání proti trestu doživotí

HANOJ Bývalý vietnamský poslanec a manažer Trinh Xuan Thanh, unesený loni z Berlína, stáhnul odvolání proti rozsudkům soudů v Hanoji, které mu vyměřily dva doživotní tresty vězení za zpronevěru. Jeden z odvolacích procesů měl začít v pondělí, druhý později v tomto roce, řekl agentuře Reuters Thanhův právník.

Thanh soudu oznámil, že se jej ze zdravotních důvodů nezúčastní, uvedla na svém webu vládnoucí vietnamská komunistická strana. Thanhův právník Nguyen Van Quynh ale prohlásil, že jeho klient nemá zdravotní problémy a odvolání stáhnul kvůli neupřesněné „citlivé záležitosti“.



Thanh býval manažerem státní ropné společnosti PetroVietnam. V Německu usiloval o azyl, loni 23. července byl ale v centru Berlína unesen. Později se objevil ve Vietnamu, kde jej v lednu odsoudili.



Do únosu mohlo být zapojeno i Slovensko

Hanoj tvrdí, že Thanh se do vlasti vrátil dobrovolně. Německo to však odmítá a v dubnu zahájilo proces s Vietnamcem, který se podle Berlína na únosu podílel. Obžalovaný sedmačtyřicetiletý Long N.H. má trvalý pobyt na území České republiky. Vyšetřovatelé jej viní z toho, že si v Praze na období mezi 20. a 24. červencem pronajal dodávku, s níž první den pronájmu dorazil do Berlína.

Německá i slovenská média začala v poslední době spekulovat, že Slovensko mohlo být do únosu vědomě zapleteno. To ale bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák rázně odmítl.