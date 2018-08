Vražda je ošemetná věc. V nové české komedii bude z Ivy Janžurové Teroristka

PRAHA Černá komedie Teroristka režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra) vypráví o učitelce v důchodu Marii v podání Ivy Janžurové, která již dále nechce sedět se složenýma rukama v koutě. Pořídí si zbraň a rozhodne se zastavit všechny tvůrce zla. Jenže spáchat vraždu není opravdu vůbec jednoduché. Užitelky v důchodu přece lidi nestřílejí! Snímek bude mít premiéru v dubnu 2019.

V uplynulých dnech padla první klapka nové české komedie Teroristka. O volbě tématu Radek Bajgar řekl: „Jako asi každýho mě čas od času někdo svou arogancí vytočí tak, že bych ho fakt praštil. Nebo mu něco zničil. Ale samozřejmě to neudělám. Jako skoro nikdo. Protože tím by v sobě člověk překročil nějakou hranici a ublížil tak nejvíc sám sobě. No, a protože v poslední době cítím, jak se ta hrubost a arogance přelévá do celospolečenské atmosféry, zkusil jsem domyslet ad absurdum, co by se stalo, kdyby někdo zkusil tu sebeobranu dotáhnout. I za cenu případného sebezničení.”

V dalších rolích snímku se divákům představí: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková a Kristina Svarinská. Jako hlavního protihráče Ivy Janžurové diváci uvidí Martina Hofmanna. On je totíž tím „tvůrcem zla“, kterého se Marie rozhodne zastřelit.

Natáčení probíhá v okolí Prahy a řeky Berounky v místech zahrádkářské kolonie a v luxusním sídle jednoho z filmových hrdinů Macha. Radek Bajgar se po Teorii tygra navrací do malebného kraje Berounky pod Prahou. Volbu lokací zdůvodňuje režisér i z čistě praktického hlediska: „Točím tady proto, že tu bydlím a znám to tu a je to tu hezký. A je to dost blízko Prahy na to, aby se dalo natáčení kombinovat se závazky herců v divadlech.“