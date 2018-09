Všude zavládl chaos. Nová série American Horror Story straší životem po katastrofě

Seriáloví diváci se znovu můžou spokojeně bát. American Horror Story se vrací se sérií Apocalypse. Ta klasicky nabídne stejné herce, stejný štáb a novou zápletku o postapokalyptické Americe. Seriál má světovou premiéru 12. září.

„Nepotřebujeme již žádná pravidla. Všude zavládl chaos,“ říká jedna z postav v posledním traileru na osmou sérii populárního hororového seriálu. Apocalypse, jak již název napovídá, se zaměří na život po katastrofické události. Lidstvo je skoro vyhubeno a ten zbytek spíše jen přežívá, než aby naplno žil. I tady se ale vznikají šílené kulty, které vidí v záhubě spásu. Konkrétní příběh jednotlivých postav ale filmaři již tradičně drží pod pokličkou.



Každá ze sérií American Horror Story postavená na jednom z devíti kruhů pekla. Zbývá kruh násilí a kruh chtíče, takže jedním z nich se inspiruje i nová série. V červenci přidal Ryan Murpy na svůj Twitter fotku, která všechny předchozí série řadí k jejich kruhům.



Novinkou také je, že by se tato série měla jako první odehrávat v budoucnosti a ne v alternativní přítomnosti nebo minulosti. „Vše, co o této sérii řeknu je to, že jsem chtěl jít do budoucnosti. Sice upravené budoucnosti, ale stejně jsem nic takového nikdy nedělal,“ řekl Murphy pro Entertainment Weekly. V rámci diskuzního panelu k letošním televizním cenám Emmy (v dubnu) pak dodal, že se série odehrává 18 měsíců od samotného data panelu. To znamená říjen 2019. Také fanouškům poradil, ať si na internetu najdou, co by se okolo toho data mohlo všechno ve světě stát.

Nová série bude úzce propojená s první a třetí sérií seriálu. V Apocalypse se znovu objeví dysfunkční rodina Harmonova, která v první sérii nazvané Murderhouse obývala strašidelný dům. Vrací se také některé čarodějnice kultu Wicca ze třetí série nazvané Coven. Herecké obsazení v čele se Sarah Paulsonovou, Kathy Batesovou a Evanem Petersem ale zůstává stejné.

K premiéře 12. září se vzdáleně váže jeden na internetu velmi populární rozhovor, ve kterém Ryan Murphy řekl, že by chtěl dostat seriál ven a celý ho odvysílat ještě před Vánocemi, protože „nechce krev na ozdobách na stromečku.“