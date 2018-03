Vývoz českého piva do Číny loni klesl téměř o polovinu

PRAHA Vývoz českého piva do Číny se loni snížil o 43 procent na 19 585 hektolitrů. Uvádějí to celní statistiky. Export tak klesal již druhým rokem za sebou. V budoucnu by mohl být znovu vyšší, například Plzeňský Prazdroj o větších vývozech s čínskými partnery jedná. Mimo Evropskou unii se loni podle celníků vyvezlo 810 733 hektolitrů piva, Čína tak tvořila 2,42 procenta pivního vývozu.

Obecně české firmy objemy vývozů do jednotlivých zemí zveřejňovat přesně nechtějí. „Čísla o vývozu do jednotlivých států nedáváme - a navíc veškeré výsledky za rok 2017 budeme publikovat/komentovat až po auditu,“ napsal mluvčí národního podniku Budějovický Budvar Petr Samec. Informace by se tak měly objevit v polovině roku. V minulosti Budvar do Číny vyvážel, podle předchozích vyjádření podniku od roku 2008.



Největší skupina Plzeňského Prazdroje nyní hodlá objemy dodávané do Číny zvýšit, v minulosti šlo jenom o nárazové a malé aktivity. „V Číně letos exportem začínáme, zahájili jsme spolupráci s místními partnery, abychom v budoucnu vytvořili plán rozvoje značek Pilsner Urquell a Kozel v klíčových metropolitních oblastech. Máme jasné signály, že čínští spotřebitelé se stále více zajímají o prémiové evropské značky, a proto vidíme na tomto trhu pro nás silný potenciál,“ sdělila mluvčí Prazdroje Jitka Němečková.

Plzeňský prazdroj se chystá na korejský a japonský trh

Asijské země mají pro Prazdroj do budoucna podle mluvčí velký potenciál, nejsilnějším trhem je pro skupinu zatím Jižní Korea. „V budoucnu hodláme pokračovat v silném růstu na korejském trhu a intenzivně budovat export do Japonska,“ dodala. Prazdroj loni změnil majitele, převzala ho japonská skupina Asahi.

V budoucnu by chtěla více do Číny vyvážet i skupina Pivovarů Lobkowicz, jak informovala v tiskové zprávě na začátku letošního roku. Tu vlastní skrze další společnost čínská skupina CEFC.