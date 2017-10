Ať jsou Ďáblice památkou, navrhují místní. Chtějí ochránit sídliště před developerem Vítkem

PRAHA Svéráznou ochranu před plánovaným projektem tří věžáků developerské skupiny miliardáře Radovana Vítka přichystala část obyvatel pražského sídliště Ďáblice. Aby ho ubránili před příliš razantní stavební změnou, navrhují sídliště prohlásit za kulturní památku. V případě památkové ochrany by tak musel investor postupovat při naplnění svého plánu mnohem citlivěji. Ministerstvo kultury se k návrhu zatím staví odmítavě.

„Sídliště Ďáblice je v posledních letech ohrožováno nekoncepčními zásahy bez celostního pohledu na urbanistické, provozní a výtvarné hodnoty. Jde o to, aby každý stavební záměr v území byl posuzován z hlediska uznaných a tedy chráněných kulturních hodnot sídliště. Všechny novostavby by měly respektovat architekturu a především urbanistickou koncepci sídliště,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz podstatu návrhu na památkovou ochranu architekt Jan Brejcha, který se s podnětem na ministerstvo kultury obrátil.

Jeho nápad učinit z ďáblického sídliště památku vyvstal z výtek k projektu, jenž chce v Ďáblicích zrealizovat investor CPI Reality spadající do realitního impéria developera a miliardáře Radovana Vítka. CPI Reality plánují osadit místo třemi výškovými budovami, které mají vyrůst v ulicích Frýdlantská, Tanvaldská a Střelničná. Nejdále z nich je plán na vybudování šestnáctipatrového věžáku ve Střelničné, jenž se nachází ve fázi studie podané na magistrát a u kterého se počítá se startem výstavby koncem roku 2018.

„Stavební podnikatelé obvykle sledují bohužel jen svůj obchodní zájem a usilují o maximální vytěžení potenciálu místa. Celková kvalita života nebo architektura místa jde stranou,“ kritizuje developery architekt Brejcha. Proti trojici věžáků z Vítkova impéria se vymezuje velká část místních, kteří se spojili ve sdružení Krásné Kobylisy, radnice zdejší Městské části Praha 8 a zastupitelé hlavního města Prahy. Do společného odporu je staví sdílený názor, že by Vítkův projekt nenávratně poškodil ráz sídliště.

K projektu by se vyjadřovali památkáři

Pokud by Ďáblice získaly památkovou ochranu, jakýkoliv developer by měl při snaze prosadit svůj projekt podstatně svázanější ruce. Klíčové slovo pro finální podobu nové výstavby by tak měli památkáři, jejichž připomínkám by musel investor ustoupit. K takovému vývoji to však zatím nespěje, ministerstvo kultury se v létě podaným návrhem na památkovou ochranu ďáblického sídliště odmítlo zabývat.

„Statut kulturní památky je k ochraně urbanistických kvalit panelových sídlišť zcela nevhodný, neboť u těchto urbanistických celků 60. – 70. let 20. století jde především o hodnoty exteriérů. Panelové domy se vyznačují absencí uměleckořemeslných prvků a vážnými dispozičními, materiálovými i řemeslnými vadami,” vysvětlila serveru Lidovky.cz zamítavý postoj ministerstva jeho mluvčí Simona Cigánková.

Podle resortu je v případě sídlišť vhodnější způsob ochrany regulační plán, o kterém si rozhodují městské samosprávy samy. Tento nástroj je výrazně měkčí než památková ochrana. Architekt Brejcha však trvá na svém, resort prý na první dobrou jeho podnět neposoudil dostatečně. Minulý týden tak napsal na ministerstvo otevřený dopis, aby jeho námět znovu promyslelo. Mezitím s jeho nápadem vyjádřilo podpisem souhlas přes dva tisíce místních.

‚Je to určitě nejlépe naplánované sídliště z 60. let‘

„Velkou hodnotou sídliště Ďáblice je jeho zahradně krajinářské pojetí veřejných prostor. Tomu byla značně podřízena i urbanistická koncepce ve vztahu k dopravě, měřítku a orientaci jednotlivých staveb a samozřejmě výtvarné výzdobě. Kompozice objektů navíc pracuje s výhledy a průhledy jak v rámci celého souboru, tak i mimo území sídliště,“ přibližuje Brejcha hlavní kvality sídliště, na jehož podobu byla vypsána soutěž v roce 1962 a které realizoval architekt Viktor Tuček.

Jedno z nejcennějších sídlišť v České republice pak podle historika architektury Zdeňka Lukeše vyniká i tím, jakou finální podobu mu vtiskli místní obyvatelé. „Byla to systematická snaha po zvelebení, místní to dělali s odborníky. Výsledek byl na tu dobu působivý,“ popsal Lukeš s tím, že na základě aktivity místních vznikla řada parčíků, jezírko s vlastním napájením a další zelené prvky. „Obyvatelé sami usilovali o zlepšení kvality sídliště a o dotažení detailů, které se jinde nepovedly,“ dodal Lukeš.

„Je to určitě nejlépe naplánované sídliště z 60. let. Architektura ďáblických paneláků není chudá. Dole jsou obchody, dovnitř vcházíte krásnými vstupními halami, domy mají členitější fasády,“ řekl pak před časem serveru iDNES.cz respektovaný historik architektury Rostislav Švácha. Nicméně jeho kolega Lukeš pochybuje o tom, zda podoba ďáblického sídliště představuje takovou hodnotu, že by ji měl jako kulturní památku chránit zákon.

Chránit Ďáblice? Nejsem si jistý, míní odborník

„Mohlo by to být oprávněné v případě, že se jedná o urbanistické malé celky, kde je něco zcela unikátního, co nikde jinde není. Ale jestli je tohle případ Ďáblic, si nejsem jistý,“ uvažuje Lukeš. V Česku dosud žádné sídliště nezískalo status památky. Zda svůj názor na ochranu Ďáblic ministerstvo změní po otevřeném dopise architekta Brejchy, není jasné. „Otevřený dopis nelze považovat za vhodnou formu komunikace,“ podotkla k tomu však mluvčí resortu Cigánková.

S nápadem Brejchy naopak souzní vedení místní radnice. Podle starosty Prahy Romana Petruse je ďáblické sídliště urbanisticky kvalitně odvedené. Současně odmítá přistoupit na to, jak na otázku památkové ochrany nahlíží ministerstvo. „Kdybychom přistoupili na tuto argumentaci pak se ptejme zda je nutné chránit ostatní objekty, když se dají ochránit regulačním plánem, respektive územní studií s regulačními prvky,“ sdělil serveru Lidovky.cz starosta Petrus.

Navzdory poměrně výrazným výhradám ze strany veřejnosti i politiků je firma CPI Reality připravena svůj záměr dotáhnout. Jeho hlavním smyslem je prý obnovit občanskou vybavenost sídliště a dostavit byty. Nicméně investor teprve stojí před získáním všech potřebných povolení, aby mohl kopnout do země. „Marně hledáme faktické argumenty, proč by měl být s projektem vyjadřován nesouhlas,“ přiblížil stanovisko CPI Reality jeho mluvčí Jan Burian.