Z Meghan nemáme dobrý pocit. Zamilovanost hraje, věří přátelé britského prince

PRAHA Přešlapování, šeptání, marné naléhání... Telefonáty a e-maily mezi Buckinghamským palácem a sídlem premiérky na Downing Street musely jen svištět. Co dělat, když si nevěsta nejpopulárnějšího prince na světě postaví hlavu a řekne, že na svou svatbu nepustí prezidenta USA? Nic takového veřejně nevyhlásila, ale každý, kdo sleduje britské politické zpravodajství, si to musel poskládat.

Není však jiné pravděpodobné vysvětlení nenadálého a netradičního odmítnutí pozvat politiky na královskou svatbu hrazenou daňovými poplatníky. Urážku hlavy státu nejdůležitějšího spojence si Velká Británie nemohla dovolit.

Přestože to už nejsou nezkušená mláďata, Harry a Meghan Marklová odzbrojují svou upřímností. Jejich styl neodpuzuje vyumělkovanou sofistikovanou strategií, oba působí jako lidé, kteří si dokážou prosadit svou. Vášnivě podporují lidi a projekty, kterým věří.

Meghan má za sebou start oslnivé kariéry, k níž se vypracovala sama, a fakt, že si Harry vybral sebevědomou aktivistku, která kromě herectví vystudovala i mezinárodní práva, je nejlepší známka i jeho silné osobnosti.

„Musely nám přát hvězdy,“ odpověděl Harry na otázku, jak to, že už během roční známosti věděl, že Meghan je ta pravá. A i otrlý novinář při pohledu na prince musí připustit, že Harry nikdy předtím nepůsobil šťastněji.

Krásná Meghan se objevila teprve nedávno, po dlouhé sérii hezkých a vesměs blonďatých Harryho přítelkyň. Ještě před dvěma lety přiznal, že touží po dětech, ale už ani nedoufá, že by se mu podařilo potkat někoho, kdo by ustál nekonečný mediální cirkus, který ho obklopuje. A navíc by se zavázal podstoupit povinnosti člena královské rodiny, jež jsou pro normální smrtelníky 21. století příliš nudné a sešněrované. Ale roku 2016 vyrazila na Wimbledon svůdná slečna Marklová a bylo rozhodnuto.



Před svatbou všichni vidí hlavně úžasně šťastný příběh. Příběh holky, jejíž praprarodiče byli američtí otroci a z otcovy strany chudí horníci. Moderní příběh, v němž královská rodina přijala za svou feministku, herečku, katoličku, napůl černošku… Harryho přátelé však neskrývají obavy. Jedna mladá žena, s níž se Harry léta přátelí, mi týden před svatbou řekla, že princovi přátelé nejsou nadšení.

Meghan hraje zamilovanou holku, tvrdí přátelé

„Harry je přímočarý, jednoduchý kluk. Je k zbláznění zamilovaný, z jeho strany o vztahu nejsou žádné pochyby. Ale z ní nemáme dobrý pocit. Bojíme se, že ho jenom použije jako přestupní stanici. Před ním byla Meghan známá, ale teprve od té doby, co chodí s princem, je globálně proslulá. Hodí se jí.“

Nelíbí se jim, že dříve samostatná Meghan najednou pózuje jako malá zamilovaná holka. Jsou přesvědčení, že to hraje. Jejich podezření však nebere v úvahu, že se nadějná herečka kvůli princovi vzdala Hollywoodu ve chvíli, kdy ho konečně dobyla. A taky je docela možné, že jsou jen zaujatí. S Meghan zjevně končí éra nočních klubů, bezstarostných divokých rejů mladých aristokratů. Princ dospěl, zazvonil zvonec a bouřlivácké kapitoly je konec.

Mezitím porcelánky zvesela chrlí hrnky s podobenkou nejpopulárnějších snoubenců na světě, ekonomové se snaží spočítat, jaký dopad bude mít sňatek na brexitem těžce zkoušené hospodářství, a královský palác uspořádá jistě tu nejlepší trachtaci na světě. Svatba bude nakažlivě veselá, země je plná fáborků a každému – až na některé Harryho kamarády – aspoň na pár dní zvedne náladu.