Za rok bude mít premiéru nový Spider-Man. Má tmavou pleť a nejmenuje se Peter Parker

LOS ANGELES/PRAHA Společnosti Sony a Marvel se pochlubily první upoutávkou na nového Spider-Mana s podtitulem Into The Spiderverse. Komiksová mašinerie tak nepolevuje, ale na rozdíl od ostatních velkých příběhů pavoučího muže jde tentokrát o film animovaný. Přesto není žádnou lacinou televizní podívanou na sobotní ráno. Novinka vstoupí do kin jako plnohodnotný snímek příští rok na Vánoce.

Skoro minutu a půl dlouhý trailer vzbudil velké nadšení. Pyšní se unikátní vizuální stylizací, kterou se film odvolává na estetiku japonských animáků i komiksové kořeny. Ještě odvážnější než výprava je ale příběh, který diváky v tomto podání vůbec poprvé zavede do světa, v němž Peter Parker není jediným Spider-Manem. Ostatně hlavním hrdinou snímku bude místo něj Miles Morales.

Spider-Man à la Barack Obama

Miles Morales se jako Spider-Man poprvé představil v roce 2011 a při jeho vymýšlení se autoři inspirovali tehdejším americkém prezidentem Barackem Obamou a hercem Donaldem Gloverem. Teenager se snědou pletí vyvolal rozporuplné reakce. Samotný stvořitel Spider-Mana Stan Lee pochválil záměr vytvořit pozitivní vzor pro děti, které nejsou bílé.

Někteří fanoušci ale nesli jen s nelibostí náhradu Petera Parkera a odsoudili krok Marvelu jako snahu vytřískat publicitu na politické korektnosti. Miles Morales má podobné schopnosti jako původní Spider-Man, které získal po kousnutí geneticky upraveným pavoukem, jehož vyrobil Norman Osborn ve snaze zreplikovat síly pavoučího muže.

Pavouk, kam se podíváš

Novinku mají na svědomí Phil Lord a Christopher Miller, kteří jsou podepsaní pod filmy Lego příběh a 21 Jump street. Hlavnímu hrdinovi propůjčí hlas americký herec a rapper Shameik Moore. Jeho zatím blíže neupřesněnou nemesis má nadabovat Liev Schreiber. O nápadu natočit počítačově animovaný film s tímto námětem se hovořilo od roku 2014. Informace vyšla najevo po hackerském útoku na Sony.

Sony zdůrazňuje, že nejde o levnou produkci určenou pro Blu-ray, DVD a streamovací služby. Snímek prezentuje jako samostatný velký kinofilm, který nebude nijak zapojen do rozšířené mytologie ostatních filmů z vesmíru komiksového nakladatelství Marvel.

Spider-Man patří mezi nejoblíbenější a nejvýnosnější značky, které Marvel vlastní. Kromě komiksů či videoher se objevil v desítce hraných i animovaných seriálů. Pokud jde o jeho kariéru na stříbrném plátně, v letech 2002 až 2007 slavila úspěch trilogie Sama Raimiho, kde si Petera Perkera zahrál Tobey Maguire. Na tu v roce 2012 a 2014 navázaly filmy Marca Webba s Andrew Garfieldem v hlavní roli. Od té doby se Spider-Man objevil třeba ve filmu Captain America: Občanská válka z roku 2016 nebo loňském rebootu s podtitulem Homecoming.