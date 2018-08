Zabránil více než 50 útokům. Iráckému špiónovi se podařilo infiltrovat Islámský stát

BAGDÁD/PRAHA „Viděl hrůzy, které dělal Islámský stát, a nemohl jim jen přihlížet,“ vysvětlil bratr Haritha Sudaniho, muže, který dokázal proniknout do nitra teroristické organizace. Díky svým schopnostem se mu podařilo zabránit řadě útoků v Iráku. Nedokázal však odejít z utajení včas.

Řidič bílého pickupu Kia se potil. Jel po rušné cestě do Bagdádu na místní trh. Tam měl odpálit téměř půl tuny trhavin, které mu předtím do malého nákladního vozu naložili příslušníci Islámského státu. Nálože měly vybuchnout před kinem přesně na Nový rok.



Bomby však mohly explodovat dříve, pokud by na dálnici plné aut do pickupu narazil jiný řidič. Právě to si muž za volantem nepřál. Byl bojovníkem Islámského státu jen na oko. Šestatřicetiletý Harith Sudani, bývalý pracovník IT, byl podle svých nadřízených nejlepším špiónem, kterého ve svých řadách měly irácké jednotky.

Přes více než šestnáct měsíců byl krtkem v džihádistické organizaci a podával informace o připravovaných útocích zpravodajským službám, které mu pomáhaly útoky zastavit a následně zakrýt neúspěch bombového útoku.

Kapitán Sudani dokázal zabránit více než 30 plánovaným výbuchům automobilů a zastavit osmnáct sebevražedných atentátníků předtím, než se odpálili. Mimo jiné také kapitán poskytl zpravodajcům z protiteroristické jednotky Falcon přímou linku na velitele Islámského státu v Mosulu.

Jeho činnost byla podle šéfa iráckých zpravodajských služeb Abu Ali al-Basriho jedním z nejdůležitějších prvků boje proti terorismu.

„Dron vám řekne, kdo vešel do budovy, ale neřekne vám, co se uvnitř odehrálo,“ uvedl al-Basri pro deník The New York Times. „My jsme byli schopni to říct, právě protože jsme měli muže uvnitř takových míst.“

Do akce v roce 2014

Sudani začal pracovat pro tajné složky v roce 2006. Snažil se zabránit teroristům v provádění útoků, ale do akce se dostal až o osm let později. V létě 2014 se objevil nový fenomén zvaný Islámský stát a jeho bojovníci zabrali značnou část území v Iráku a Sýrii. Jednotka Falcon se tak pokusila do jejich sítě proniknout.

Během krátké doby se Sudani vyškolil na džihádistu. Načil se ramadský akcent i z paměti řadu veršů Koránu, které často sunnitští bojovníci citovali. Stal se z něj nový muž Abu Suhaib, nezaměstnaný obyvatel Bagdádu. Jeho cílem bylo infiltrovat jednotku IS v Tarmiji, místě setkání řady sebevražedných atentátníků.

V srpnu se pak vydal do místní mešity a strávil tam řadu hodin až do hluboké noci. Když vyšel, měl vyhráno. Islámští bojovníci jej přijali mezi sebe a on začal pracovat jako kurýr pro IS. Dovážel bomby na místa, kde měly být odpáleny. Týden co týden mu zvonil telefon a volal mu velitel IS z Mosulu. Sudani pak musel dovážet stovky kilogramů trhaviny na místa určení.

Pokaždé zkontaktoval jednotku Falcon, která jej doprovázela celou cestu. Blokovali signál, aby někdo neodpálil nálož dříve než měl. Domlouvali se pomocí telefonů, nebo signálů rukou. Museli se pokaždé dostat na bezpečné místo, kde mohli výbušniny deaktivovat.

Následně nechali v dodávce jen malou nálož a nechali ji odpálit, aby úkol vypadal jako úspěšně splněný. Někdy nechala jednotka kolovat i falešné zprávy o vysokých obětech, aby kryla svého agenta uvnitř Islámského státu.

Pokud se Sudanim jel sebevražedný atentátník, dostali jej z auta a až poté zadrželi nebo zabili.

Prozrazená identita

Každý den byl však risk odhalení větší. Jeho poslední misí bylo dopravení půl tuny trhaviny C-4 a dalších exploziv do centra Bagdádu na Nový rok 2016. Se svými kolegy postupoval stejně jako vždy. Jedna věc však byla jiná. V autě měli islamisté štěnice. Slyšeli tak nejspíše domluvu Sudaniho s jednotkou Falcon a jeho krytí bylo pryč. To však nikdo z nich netušil.

Irácká média ten večer oznámila obří výbuch v centru města s mnoha zraněnými. Sudaniho mise byla úspěch, protože reálné ohrožení lidí bylo minimální.

V lednu 2017 povolal Mosul Sudaniho do nové lokality. Dům nedaleko Tarmije byl složitý na kontrolu vojáky a neměl téměř žádnou únikovou cestu. Jeho kolegové a rodina viděli před misí Sudaniho naposledy.

Když jim po dni bez kontaktu došlo, že je něco v nepořádku, pokusili se jej z odlehlého domu dostat ven. Trvalo jim tři dny, než farmu dobyli. Po kapitánu Sudanim však nebylo stopy.

Džihádisté jej pravděpodobně popravili v srpnu loňského roku. Jeho tělo se však nikdy nenalezlo a jeho rodina, tak stále nemá klid.

„Mám ránu na srdci,“ uvedl pro média Sudaniho otec. „Žil a zemřel pro svou zemi. Národ by jej měl oplakávat stejně, jako já.“