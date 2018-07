‚Atmosféra je plná očekávání‘. Thajci pomoc českých hasičů zatím nevyužili, čekají nedaleko jeskyně

PRAHA V Thajsku probíhá prozatím úspěšná záchranná akce. Z jeskyně, kde zůstalo před dvěma týdny uvězněno dvanáct mladých fotbalistů a jejich trenér, se podařilo zachránit čtyři chlapce, další mají následovat nejdříve v noci na pondělí. Na místo v pátek vyrazila dvojice hasičů, David Kareš a Petr Vodička, kteří měli zjistit, jestli může Česko pomoci. To zatím nebylo nutné, po domluvě s thajským ministerstvem vnitra čekají v přilehlém městě jako záloha.

David Kareš.

„Situace se pro nás moc nemění, teď probíhá samotná evakuace chlapců a jejich trenéra,“ řekl serveru Lidovky.cz z místa okolo nedělní 15. hodiny David Kareš ze záchranného útvaru v Hlučíně. Přímo k jeskyni v neděli přístup neměl.

„Místo je celý den uzavřeno pro veškerou mezinárodní asistenci, jsou tam pouze příslušníci místní armády a potápěči se záchranáři, kteří se starají o evakuaci. Momentálně jsme ve městě Chiang Rai, kde je nemocnice, kam by chlapce měli dovážet. Zásah samozřejmě tedy hodnotit nemůžu, protože tam nejsem. Informace mám jen z médií, vím to samé, co vy,“ vysvětlil Kareš.



„Budeme čekat až dojde k vyproštění posledního ze skupiny včetně trenéra, abychom si byli jisti, že se na místě nic nezměnilo, že se situace nezhoršila a naší pomoci nebude potřeba. Až potom bychom směřovali domů.“

HASIČI V THAJSKU Česko vyslalo do Thajska dva hasiče, Davida Kareše a Milana Vodičku. Oba dorazili v sobotu po poledni.



David Kareš se v minulosti podílel na odstranění spadlé trojské lávky v Praze a na zásahu po výbuších v muničních skladech ve Vrběticích. Krom toho pomáhal při sesuvech půdy v obci Bulhary či při vyprošťování lodi ve Drážďanech. Je ze záchranného útvaru v Hlučíně.



Petr Vodička působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003 nebo v Nepálu po zemětřesení v roce 2015. Krom toho pomáhal například v Alžíru či v Pákistánu. Je příslušníkem HZS Praha.



V sobotním rozhovoru Kareš serveru Lidovky.cz vysvětlil, že na místě spolu s Petrem Vodičkou z HZS Praha analyzoval, aby zjistil, zda je možné nabídnout velkokapacitní čerpadla, která má Česko k dispozici.



Ta by se však na do terénu nevešla, namísto toho tedy česká delegace nabídla vlastní asistenci a výkonná menší čerpadla spolu s tuzemskými potápěči, kteří jsou od pátku připraveni okamžitě vyrazit. Thajsko zatím nabídky nevyužilo, podle Kareše však „přijetí bylo opravdu velmi přátelské, z přítomných je cítit, že si velmi váží pomoci každého, kdo sem přijede. O České republice věděli mnoho, zajímali se, znali dokonce i prostředky, kterými disponujeme, protože si to dopředu zjistili. Bylo to opravdu velmi přátelské, rozhodně jsme nebyli někde na druhé koleji.“

Situace na místě nebyla jednoduchá ani pro záchranáře. „Jeskynní prostory jsou celkem komplikované, není tam moc místa a celkově je tu velká vlhkost, která se pojí s přicházejícími monzunovými dešti. Samozřejmě je i horko, všichni jsou zpocení. A na místě je obrovská aktivita, dalo by se říct, že možná i atmosféra očekávání, co se bude dít dál, protože situace se mění každou chvilku a vůbec to není jednoduché, obzvlášť vzhledem k podmínkám, které tady panují,“ líčil Kareš v sobotu.

Rychlá záchranná akce

V současnosti čeští hasiči čekají na další pokyny, situaci v Thajsku však přesto intenzivně vnímají a sledují. „Teď jsme se byli podívat do blízké nemocnice, dobrá zpráva je, že zatím výrazně neprší,“ řekl ČT Vodička s tím, že déšť by záchrannou operaci samozřejmě zkomplikoval. „Atmosféra je plná očekávání, každá informace o každém vyproštěném chlapci je přijímaná s velkým nadšením, všichni samozřejmě doufají, že co nejdříve bude celá skupina v pořádku venku,“ dodal Kareš.

„Byly vidět tři vrtulníky, velké množství sanitních vozů,“ popsal Vodička z místa situaci. „Viděl jsem animaci, ve které by první z chlapců měl být doprovázen dvěma potápěči, ten před ním pro něj drží vzduchovou zásobu a ten za ním jej jistí.“ Někteří z chlapců navíc neumí plavat, je nutné proplavat přes zcela zaplavené úseky jeskyně, které jsou zaplněné bahnem a nemají žádný zdroj světla.

Petr Vodička.

Původně média informovala o tom, že záchrana jednoho chlapce by měla trvat šest hodin, v první vlně zachráněných byli s desetiminutovým rozestupem vysvobozeni dva chlapci a po dvou hodinách obdobně ještě druhá dvojice. Další fáze záchrany začne za 10-20 hodin, řekl šéf evakuačního týmu na tiskové konferenci v 16 hodin SEČ.



„Nějaké informace o tom, kdy by vyproštění mělo být u konce, máme, ale nejsou ověřené a z mé strany by to byla jen spekulace,“ doplnil Kareš.

Mezinárodní pomoc

Do Thajska vycestovalo řada mezinárodních záchranných týmů, a to včetně delegace odborníků, kterou vyslal miliardář a vizionář Elon Musk. Ten přišel s nápadem, že by záchranáři mohli jeskynním systémem protáhnout nylonovou trubku, která by se posléze nafoukla a chlapci by mohli bezpečně prolézt ven i přes zaplavené pasáže.



„O týmu Elona Muska jsem četl na internetu, ale osobně jsem ho neviděl. A k tomu nápadu se nemůžu a ani nechci vyjadřovat, netuším, jak by to mohlo fungovat, nicméně jeskynní komplex je opravdu velice členitý, takže netuším,“ komentoval v sobotu Kareš.

Případ 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, které voda uvěznila v jeskyni Tcham Luang Nang Non na severu Thajska 23. června, uhranul svět. Pětadvacetiletý trenér se svými svěřenci ve věku od 11 do 16 let v jeskyni na záchranu čekají již dva týdny, přičemž nejprve nebylo vůbec zřejmé, že přežili. Objevil je až tým britských záchranářů, který s nimi natočil video. Chlapce stále čekající v jeskyni v současnosti ohrožuje docházející kyslík a záchranné práce zároveň komplikuje i další vlna monzunových dešťů, které jeskynní komplex mohou zatopit. Jedinou obětí je potápěč, který do jeskyně dopravoval zásobu kyslíku.