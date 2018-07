Žalobu kardinála Duky vítám, říká šéf Národního divadla Brno Glaser

PRAHA Kardinál Dominik Duka jako fyzická osoba podal žalobu na Centrum experimentálního divadla (CED) v Brně za to, že na festivalu Divadelní svět uvedlo kontroverzní inscenace Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí, vaše násilí. Zejména druhá ze jmenovaných inscenací vyvolala protesty věřících i akce extrémistů. Duka žaluje CED, pod který spadá Husa na provázku, kde se představení odehrála, a není hlavním pořadatelem festivalu. Tím je Národní divadlo Brno, které vede režisér Martin Glaser. Říká, že pokud chce kardinál otevřít téma zneužívání dětí církví, o kterém pojednává Prokletí a to bylo zatím mimo diskusi, může před tím jen smeknout.

LN: Je zvláštní, že kardinál Duka podává žalobu na Centrum experimentálního divadla, které není hlavním pořadatelem festivalu. Jak si to vysvětlujte, necítíte se být opomenuti?

CED se na přehlídce podílí, ale všechny smlouvy, které festival uzavírá, podepisuji já jako ředitel hlavní pořádající instituce a tou je Národní divadlo Brno. Ale jistě nebude problém, aby to pan kardinál případně rozšířil i na ND nebo na mě. Já jsem vlastně rád, že tu žalobu podal, i když jsem si myslel, že ta uměle vyvolaná vlna hysterie už odplula. Na druhou stranu když na mě pan kardinál na počátku sporů ostře zaútočil, doporučil jsem mu, aby na mě podal trestní oznámení. Ať nezávislé soudy rozhodnou, jestli jsem se dopustil trestného činu.

LN: Jak hodnotíte obsah žaloby?

Mám k dispozici jen to, co se psalo v Lidových novinách a ty výňatky mi přišly zvláštní. Potěšilo mě, že trestní oznámení se týká i inscenace Prokletí a hodnotím to tak, že pan kardinál chce, aby se do veřejné diskuse dostalo i další téma, které je dost podstatné a o kterém se nemluvilo. A to je téma zneužívání žen, dětí a nevědomých osob církví, o ničem jiném Prokletí totiž není. A pokud tedy chce pan kardinál toto téma nastolit, můžu před ním jen smeknout.

LN: Jak odhadujete šance jeho žaloby?

Podle mých informací bylo celkem podáno devatenáct trestních oznámení v souvislosti s uvedením Frljičovy inscenace a policie je pro neodůvodněnost všechna odložila. Nemůžeme předjímat rozhodnutí nezávislého soudu, podstatné ale je, že lidé by se měli naučit oddělovat

umělecká gesta od politických. Žádné umělecké gesto nemůže narušit ničí svobodu víry a vyznání. Tu mohou narušit a změnit jenom politici a z toho bych měl momentálně větší strach než z jednoho divadelního představení pro dvě stě diváků.

V té inscenaci navíc je několik zcizovacích momentů, kdy se jasně říká – hrajeme divadlo, jsme herci. Asi to nestačí.

V té žalobě se také tvrdí, že se inscenace prý hlásí k učení člověka, který říká, že znásilňovat ženu je správné. Nevím, kdo takové učení hlásá. Tím, že jsme uvedli Frljičovu inscenace jsme rozhodně neřekli toto jediný možný výklad světa. To je jen jeden z jeho obrazů, nic více nic méně. Je spousta jiných, které lidem budou dělat větší radost a méně je zneklidňovat. Nikdo netvrdí, že to je norma chování. Hlavní příčina nepochopení spočívá v tom, že kritici té inscenace nejsou schopni přistoupit na to, že jde o umělecké dílo, o fikci. To není žádná realita, která se stala. Vždyť se také pořád naprosto nesmyslně argumentovalo, že Ježíš se s muslimkou nemohl potkat Je těžké s někým diskutovat, když nechápe základní věci.

VIDEO: Aktivisté přerušili v Brně kontroverzní hru o Ježíšovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

LN: Prý se také dotýkáte učení katolické církve. Jak tomu rozumět?

No to už se ocitáme na hodně tenkém ledě, vždyť právě katolická církev stojí za mnoha násilnostmi v průběhu světových dějin. Právě jsem ve Španělsku, kde vydatně řádila inkvizice. A těch příkladů je spousta, třeba vyvraždění celých indiánských kmenů se dělo ve jménu Ježíše Krista a stáli za ním představitelé církve. Nemůžeme se tvářit, že se to nedělo. Respektujeme právo na svobodné vyznávání víry a svobodné vyjadřování všech lidí v této zemi a byli bychom rádi kdyby to bylo dopřáno i nám umělcům

LN: Napadají mě desítky titulů světové dramatiky počínaje antikou, kde se páchají zvěrstva vraždí se a znásilňuje. Nebudeme je hrát, protože to přece není hezké?

Bohužel to ukazuje na vzorce myšlení, které v našich v hlavách přetrvávají z totality. V té žalobě se říká – tento obraz už nesmíte. A kdo bude tím arbitrem, který to určí? To přece patří k demokracii, že můžeme zobrazovat, co chceme, pokud nepřekračujeme zákony. Je dobře, že bylo podané trestní oznámení, protože předpokládám, že soud potvrdí, že můžeme zobrazovat co chceme. Pokud by ovšem řekl ne, museli bychom se rozmyslet, jestli v takové zemi chceme žít, anebo napnout další úsilí, abychom změnili zákony.



LN: A ještě jedna drobnost. Není vám divné, že kardinál Duka žaluje jen brněnské divadlo a to, že Prokletí bylo na podzim loňského roku uvedeno na festivalu Divadla pod Palmovkou ho nechává v klidu?

Také mě překvapilo, že je tak nedůsledný a nežaluje ředitele Michala Langa, zvlášť když církev tak pečlivě monitoruje dění v této zemi. Prokletí se v Praze uvedlo bez jakýchkoliv protestů za normálního zajmu diváků a kritiky. Je to bezpochyby také důkaz, jak se celá záležitost v Brně cíleně zpolitizovala.