Založte si Facebook kvůli domácím úkolům, nabádají ve školách žáky. Právníci kroutí hlavou

PRAHA Pokud nemáte profil na Facebooku, založte si ho, slýchají čím dál častěji žáci od svých učitelů. Pokud si to nepřejí nebo jim ještě nebylo třináct, jak společnost Marka Zuckerberga požaduje, mají si založit účet pod falešnou identitou. To se však nelíbí mnohým rodičům, kteří pak dokonce volají na Linku bezpečí. I z právního hlediska se nový způsob komunikace mezi učiteli a žáky jeví jako problém.

„Jeden z našich učitelů se rozhodl, že nám bude informace o předmětu poskytovat přes Facebook. Já mu ale řekl, že Facebook nemám a zakládat si ho rozhodně nebudu. A on na to tak ať si to zjistím, kde chci. Co to je za přístup? Má na to právo - nutit mě k registraci na neškolním komerčním serveru? Neměli by mít všichni možnost mít ty informace na neutrálním místě? Neměl bych si stěžovat?“ napsal anonymně na internetové fórum jeden z českých žáků.

Ochrana údajů na prvním místě

Student tak poukázal na jev, který děsí právníky zabývající se tolik zmiňovaným GDPR. Jedním problémem je porušení pravidel Facebooku, jestliže uživatel neuvádí pravdivé údaje, druhým pak narušení ochrany osobních údajů. V neposlední řadě pak lze diskutovat o tom, zda musí žák takovému přání učitele vyhovět.

Obecně platí, že školy mohou zřizovat stránky na sociálních sítích, avšak pouze ke školním účelům - to znamená ke sdílení informací, fotografií a prohlášení o škole, nikoli přímo ke komunikaci se žáky.

Učitelé by totiž měli dbát na ochranu osobních údajů a komunikovat se žáky prostřednictvím interního systému školy. „Pokud si informace na Facebooku mezi sebou předají dva žáci, tak je to v pořádku. Mezi učitelem, který ve školních záležitostech právně vystupuje za školu, nikoli sám za sebe, by se žáky takto komunikovat neměl. Školy by se toho měly zdržet a vystupovat ochranářsky, protože je to problém,“ říká právník David Pytela.

Z facebookové poradny Facebook vyžaduje, aby každému, kdo si chce vytvořit účet, bylo alespoň 13 let ,v některých zemích může být limit ještě vyšší. V Česku schválila vláda návrh zákona, který stanovuje hranici na 15 let. Norma ale ještě neplatí. Vytvoření účtu s falešnými informacemi představuje porušení našich podmínek. To se týká i účtů registrovaných na osoby mladší 13 let. Pokud si vaše nezletilé dítě neoprávněně vytvořilo účet na Facebooku, můžete mu poradit, jak tento účet odstranit.

Pak je tu navíc další problém spočívající v porušení podmínek společnosti Facebook. Některým žákům, kteří jsou ve škole nepřímo nuceni si účet založit, totiž ještě ani nebylo 13 let. Tato věková hranice je ovšem vedle uvádění pravdivých informací jednou z hlavních podmínek Facebooku při registraci (více informací v boxu vpravo - pozn. red.)

Ani to ale moderní učitele v mnohých případech nezastaví. Se svým zájmem o moderní technologie se někteří z nich dokonce veřejně chlubí.

„Na začátku školního roku jsem se žáky domluvil, že pro seminář založím facebookové stránky. Domluvili jsme se, že všechny důležité informace budou publikovány na těchto stránkách. Pouze dva žáci ze 24 neměli svůj účet na této sociální síti, proto jsem je požádal, ať si účet založí, s tím, že mohou při registraci použít smyšlená jména. I když jsme tím porušili podmínky služby, nechtěl jsem nikoho nutit do poskytování osobních údajů,“ píše vyučující Jaroslav Koreš oceněný cenou ČEZ Ámos za nejlepšího českého fyzikáře na webu rvp.cz. které slouží ke sdílení zkušeností mezi učiteli.

Facebook si fyzikář pochvaluje. Pomáhá mu prý v mnoha směrech. A to nejen při zadávání domácích úkolů. „Řešení různých organizačních záležitostí a dotazů často výrazně zasahuje do výuky, využití Facebooku toto výrazně odbourává. Navíc je dobré, že vše je kdykoliv dostupné a ‚modré na bílém‘, takže odpadávají různá nedorozumění. To, že lze Facebook plnohodnotně využít jako informační kanál, podle mě dokazuje i to, že jsem zapomněl při hodině domluvit termín testu a nahlásil jsem je pouze přes stránky semináře. Nikdo ze seminaristů se příští týden nevymlouval ani neohrazoval proti zveřejnění termínu pouze touto cestou,“ líčí, proč využívá sociální síť.

Nástroje Facebooku jako plusy

Tím jeho výčet pozitivních stránek zapojení Facebooku do výuky neskončil. „Pro správce Facebook nabízí také různé statistiky a také administrační prostředí. Můžeme tak zjistit, jak se o stránkách na Facebooku ‚mluví‘, jak se mění návštěvnost nebo také jaký příspěvek byl nejčastěji zobrazovaný,“ sdělil dále Koreš.

Zápory vidí „jen“ ve ztrátě soukromí. „Asi první nevýhodou, kterou si v souvislosti s Facebookem vybavíme, je otázka soukromí. Jak jsem psal výše, řešení tohoto problému je jen a jen v uživateli. Osobně Facebook aktivně nevyužívám, pouze reaguji na zprávy. To, jak odhalím své soukromí, vůbec nijak nesouvisí s provozováním stránek. Mnozí kolegové mají na Facebooku pouze profil a sdílejí mnohem více informací než já i se stránkami fyziky. Navíc si téměř nepřidávám žáky mezi přátele, a pokud to udělám, využívám skupiny. Využívání Facebooku učiteli na ně samozřejmě klade vyšší nároky na zodpovědnost a opatrnost, není však důvod, aby jej učitelé nemohli (nebo dokonce jako v USA nesměli) využívat,“ napsal učitel.

Na Gymnáziu J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích si z kolegy Koreše vzali příklad i ostatní členové pedagogického sboru, jak potvrdil serveru Lidovky.cz ředitel vzdělávací instituce Jaroslav Pustina. „Kolegové to využívají, ale máme i interní systém, který slouží ke sdílení informací mezi žáky a učitely. Takže když to někdo odmítá, existují i jiné cesty“. Podle něj je komunikace na Facebooku dobrovolnou záležitostí, žáky prý k zakládání účtu nikdo nenutí.

Po právní stránce je ovšem používání Facebooku mezi studenty a pedagogy problém, se kterým si neví rodiče rady. Ozývají se pak třeba i na Linku bezpečí jakožto poradenskou službu určenou nejen mladistvým, ale i rodičům.

„Volají nám rodiče, kteří potřebují pomoct v situaci, kdy učitel vyžaduje po jejich dítěti založit si účet na sociální síti, i přesto, že mu třeba nebylo ještě ani dvanáct let,“ vyprávěl vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský, který fenomén zaznamenal prostřednictvím přímých výpovědí zákonných zástupců studentů. Jak sám dodává, má za to, že jsou školy čím dál opatrnější. I s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů čili GDPR.

„Uvědomují si, že jde o překračování základních pravidel. Potkali jsme se třeba i s tím, že rodiče volají, aby se zeptali, jestli na to má škola právo,“ uvedl následně Porubský.

Školy si poradí, veří asociace ředitelů

Ministerstvo školství varuje před zneužíváním sociálních sítí. Před nedávnem aktualizovalo metodické pokyny v rámci prevence rizikového chování ve škole, ke kterému patří i kyberšikana. „Při výuce je samozřejmé dodržování zákonů a pravidel, za což je odpovědná škola. Týká se to i využívání sociálních sítí. Obecně doporučujeme volit takové metody a prostředky, které nevyžadují zakládání profilů žáků, ať už reálných či smyšlených, variantou může být například založení cvičného profilu školy,“ uvedl tiskový odbor resortu k popsanému jevu.

Také Asociace ředitelů základních škol už s diskuzí o tomto problému začala. „Neevidovali jsme žádné problémy, ale bavili jsme se o tom. Považujeme to za problém, nicméně k žádným závěrům jsme zatím nedošli,“ řekl viceprezident organizace Pravoslav Němeček. Ten působí i na základní umělecké škole v Českých Budějovicích, kde se sociální sítě při komunikaci také hojně využívají.



Sám Němeček si uvědomuje, že nejde o jednoduchou otázku. „Je to komplikované. Myslím, že to školy dokážou vyřešit, avšak je potřeba se o tom bavit,“ uvedl Němeček. Žádný „manuál“ pro školy neexistuje. Asociace nicméně plánuje větší debatu na toto téma v srpnu.