Zanechme obec bohatší, než jsme ji přebírali

ALBRECHTICE NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Nejsem velký řečník a poselství je zbytečně vznešené slovo. Dovolte mi proto spíše malé zamyšlení nad tím, kam směřujeme a proč. Před necelými čtyřmi roky jsem slíbil, že naši už poměrně velkou obec určitě posuneme vpřed. A svůj slib se snažím dodržovat. Jen v letošním roce jsme zvládli přes tři desítky investičních akcí. Za tu úplně nejdůležitější přitom pokládám revitalizaci místní krajiny a ochranu životního prostředí.

Jihočeská krajina, to je totiž pojem. Její malebnost a harmonie vždy inspirovala a stále inspiruje malíře i fotografy, láká stovky tisíc turistů ročně. My místní se rodíme s neviditelným lankem v srdci, které nás k naší hroudě pevně poutá, ať již nás osud zavane v životě kamkoli. V naší obci považujeme za přirozené starat se o to, aby okolní krajina vzkvétala.

Z dlouhodobého hlediska se stejně jako mnohá další místa potýkáme s nedostatkem vody v krajině – chybí místa pro její přirozené zadržování, což má za následek sucha na straně jedné a bleskové povodně na straně druhé. Albrechtice nad Vltavou si proto nechaly zpracovat rozsáhlou studii, jak tento stav změnit a krajině pomoci. A protože jsme v Jižních Čechách, není žádným překvapením, že část řešení představují rybníky. V naší studii tedy počítáme s vytvořením až 30 nových rybníků různé velikosti, k tomu přibudou tři mokřady, osm tůní, nově zřízené remízky, stromové větrolamy podél cest, výsadba zeleně atd., atd. Se svými návrhy přispěli myslivci, včelaři i rybáři, zkrátka lidé, kteří s krajinou souzní.

Je to ambiciózní plán, daleko přesahující volební období. Přesto věřím, že se dočkám jeho uskutečnění v plné míře, byť třeba jako důchodce. Hned na začátku jsme totiž nasadili ostré tempo. V roce 2015 jsme s pomocí grantů Stromy nadace ČEZ a OPŽP vysázeli deset alejí, z toho víc než polovinu ovocných, abybylo na kompoty, marmelády i na pálenku. Loni jsme začali s revitalizací našeho lesního rybníku, z něhož vznikne parádní přírodní koupaliště. Jelikož do krajiny přirozeně patří i lidské stavby, ve spolupráci s ČEZ jsme propojili naše nejzajímavější památky v tak zvané Historické stezce Albrechtickem. Deset zastavení umístěných u zajímavých historických objektů (např. hřbitov, tvrz, špejchar, budovy bývalé sladovny apod.) provede návštěvníka místními dějinami, včetně historických perliček typu „ženské upírky“.

Do konceptu revitalizace krajiny zapadá i další ambiciózní projekt s pracovním názvem Spojme regiony. Plány obce na přemostění Vltavy z 30. let minulého století překazila druhá světová válka. Po více než 70 letech jsme se k myšlence vrátili a díky mohutné podpoře dalších měst i místních firem plánujeme přes řeku postavit lávku pro pěší a cyklisty. Propojíme tak oblast Písecka s Toulavou a umožníme v budoucnu místním i turistou volně přejíždět mezi těmito nádhernými regiony.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se podílejí na plánu naši rodnou krajinu zvelebovat a předat ji budoucím generacím ještě krásnější a bohatší. Ať již přispíváte finančně, věnujete svůj volný čas, radíte, jak na to, nebo jen milým slovem povzbuzujete, díky. Doufám, že se v novém roce opět posuneme v našem snažení dál.