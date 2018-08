Ze zříceného mostu v Janově spadl i český řidič kamionu. Pád přežil a je při vědomí

Zřícení mostů ve světě s nejvíce oběťmi na životech 151 - 24. prosince 1953 - Mohutný proud bahna a lávy z nejvyšší novozélandské aktivní sopky Ruapehu způsobil nejtragičtější železniční neštěstí v historii Nového Zélandu, když smetl zdejší most. Pád osobního vlaku do řeky Whangaehu si vyžádal 151 lidských životů.

104 - 16. srpna 1984 - V indickém státě Madhjapradéš se zřítil most s projíždějícím osobním vlakem a pět vagonů spadlo do řeky; 104 mrtvých.

69 - 4. března 2001 - Autokar s 59 cestujícími a tři automobily s deseti osobami se zřítily do řeky Douro v severním Portugalsku z 50metrové výšky, když jeden mostní pilíř nevydržel nápor vody a strhl s sebou i část mostu. Nehodu nikdo nepřežil.

65 - 19. března 2007 - Pod tíhou kamionu, který převážel 72 lidí i zboží, se u města Guéckédou na jihovýchodě Guineje prolomil most. Zahynulo 65 lidí.

46 - 15. prosince 1967 - Šestačtyřicet lidských životů si vyžádalo zřícení mostu Silver Bridge v městečku Point Pleasant v Západní Virginii v USA. Na mostě přes řeku Ohio, který spojoval Point Pleasant s městem Gallipolis, bylo v době náhlého zřícení 37 vozidel, 31 z nich spadlo do řeky.

42 - 17. října 1989 - Při zemětřesení v Kalifornii se zřítil v Oaklandu most Cypress Street Viaduct, pod jehož troskami zahynulo 42 lidí. Celkem si zemětřesení vyžádalo 67 obětí.

34 - 21. října 1994 - V jihokorejské metropoli Soulu se zřítila část mostu přes řeku Han, na které se nacházelo několik automobilů a jeden autobus. Zahynulo 32 lidí.

Nejméně 22 - 14. srpna 2018 - Na frekventované dálnici v Janově na severu Itálie se zřítilo několik desítek metrů Morandiho mostu. Podle záchranářů spadla zhruba desítka aut, včetně nákladních. Neštěstí si podle náměstka italského ministra dopravy Edoarda Rixiho vyžádalo nejméně 22 obětí.

13 - 10. listopadu 1971 - V německém městě Koblenz se zřítil most do Rýna; zahynulo 13 lidí.

- 10. listopadu 1971 - V německém městě Koblenz se zřítil most do Rýna; zahynulo 13 lidí. 13 - 1. srpna 2007 - Ve městě Minneapolis se během dopravní špičky zřítil dálniční most. Zahynulo 13 lidí.