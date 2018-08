Slyšeli jsme několik ran. Jsem trochu v šoku, všude jsou sanitky, říká Češka v Janově

JANOV/PRAHA V italském Janově zkolaboval dálniční most, v tu dobu po něm jezdila auta. Média hlásí desítky obětí a zraněných. Jsme v šoku, všude jezdí sanitky a policie, řekla v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalá novinářka Jana Holíková, která do Janova dorazila v pondělí krátce po poledni.

Lidovky.cz: Jak jste se o tragédii dozvěděla?

Včera jsme podle plánu dorazili rychlíkem z Milána do Janova. Chtěli jsme si udělat výlet a jelikož dnes pršelo, tak jsme si vyrazili alespoň na vrch lanovkou. Cestou nahoru jsme slyšeli jsme několik ran. Ta silnější mohla nasvědčovat pádu mostu.

Když jsme se vraceli, kolem půl jedné, tak už jezdili sanitky a policisté a létaly vrtulníky. Jelikož jsme zmokli, jeli jsme na hotel, což je u nádraží. Když jsme dorazili na hotel, zapnuli jsme televizi a z té jsme všechno zjistili.

Lidovky.cz: Dostali jste poblíž mostu, který se zřítil?

Pravděpodobně jsme včera kolem jedné jeli trasou pod spadlým mostem, podle toho, co jsem četla ve zprávách - měla by to být železniční trasa z Milána.

Řada lidí události v Janově prožívá skrz televizní obrazovky.

Lidovky.cz: Jaká je na místě atmosféra?

My jsme dojeli do hotelu, jelikož intenzivně prší. Všude lítají sanitky, tak slyšíme hodně hluku, a na místo se nejspíš zhruba za hodinu podíváme. Určitě se potřebuji podívat na nádraží, protože z něj máme zítra vyjíždět na další cestu, a momentálně nevíme, jestli to bude možné.

Cestou na hotel člověk téměř ani nevnímá. Ale musím říct, že jako bývalou novinářku mě teď láká se na místo podívat. Momentálně se vzpamatováváme, jsem trochu v šoku - a díváme se na televizi, hodně dohledáváme informace.



Lidovky.cz: Co ostatní turisté?

Ti nic neví, netuší, dál funguje turistický ruch, fronta do akvária je na hodinu čekání, jen se otáčejí za sirénami, vrtulníky stále zhruba co 11 min lítají.