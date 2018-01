Zeman či změna? V Česku dvě hodiny po poledni začnou prezidentské volby

PRAHA V Česku začne v pátek odpoledne druhá přímá volba prezidenta. Lidé v ní rozhodnou o tom, zda na Hradě zůstane Miloš Zeman, nebo bude prezidentský slib skládat některý z jeho osmi vyzyvatelů. Volební místnosti se dnes otevřou dvě hodiny po poledni.

V prezidentských volbách kandidují vedle Zemana Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek. Všech devět uchazečů o Hrad bude mezi dnešními voliči, stejně jako bývalý prezident Václav Klaus nebo šéfové parlamentních stran.



Volit ovšem budou moci všichni čeští občané, i prvovoliči, kteří 18. narozeniny oslaví teprve v sobotu. Do volebních místností, které jsou většinou ve veřejných budovách, by si s sebou lidé měli vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti.

Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Hlasovat se dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14.866 okrscích okrsků sčítat. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.