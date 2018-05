Zeman podle senátního výboru nemluvil pravdu o výrobě novičoku

PRAHA Prezident Miloš Zeman podle senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost sdělil nepravdivé informace o výrobě jedu novičoku v Česku. Zprávy zpravodajských služeb se totiž shodují v tom, že v ČR nebyla tato látka vyráběna ani skladována, konstatoval ve středu výbor. Zeman podle něj zveřejněním dalších údajů od zpravodajských služeb ohrozil bezpečnostní zájmy ČR.

Senát se podle předsedy výboru Františka Bublana (za ČSSD) nebude celou záležitostí zabývat na nadcházející schůzi. I předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který se zhruba dvouhodinového uzavřeného jednání výboru zúčastnil, pokládá jeho stanovisko za postačující a zašle ho hlavě státu, uvedl Bublan. Nejnovější kauza nebude podle dostupných informací ani předmětem případné ústavní žaloby na prezidenta.



Zeman předminulý týden prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodala vojenská rozvědka, se novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Jeho vyjádření využil Kreml ke zpochybnění britského tvrzení, že novičok, kterým byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal, pocházel z Ruska.

Ministerstvo obrany uvedlo, že látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany, ale pouze v mikroskopickém množství. Podle ministerstva zahraničí se v ČR netestovala látka, kterou byl otráven Skripal.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček reagoval na stanovisko senátního výboru na svém twitterovém účtu.



Novičok byl jed, kterým byli v Británii otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera. Že mohl pocházet z Česka, tvrdilo Rusko. Zástupci české vlády v čele s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), vojenští odborníci či Ústav pro jadernou bezpečnost už dříve prohlásili, že novičok se v Česku nevyráběl. Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok, řekl Babiš koncem března poté, co Praha vyhostila tři členy ruského diplomatického personálu.

Když v březnu Moskva označila Česko za jednoho z možným původců novičoku, ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář řekl, že otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely. Malé množství jich vyrábí i jeho ústav, ale má k tomu souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Řádově jde o gramy, takže podle Šafáře nejde o výrobu, ale spíše o „laboratorní přípravu malého množství“, kvůli otestování jejich vlastností.



Novičok a Česko

17. března - Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová řekla v ruské televizi, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky novičok, kterou byl podle britských zdrojů počátkem března na jihu Anglie otráven dvojitý agent Sergej Skripal, je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. Podle Británie byla látka vyvinuta v Rusku.

- Český ministr zahraničí Martin Stropnický to označil za standardní způsob, jak manipulovat informacemi a odvést pozornost. Ministryně obrany Karla Šlechtová zdůraznila, že ČR striktně dodržuje mezinárodní úmluvu o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických látek. Za nesmyslné a absurdní označil tvrzení ruské diplomacie také mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Rázné odmítnutí přišlo pak i ze Slovenska a ze Švédska.

- Ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář řekl, že otravné látky se v ČR vyrábějí výhradně pro laboratorní účely, kvůli otestování jejich vlastností. Pokud se vůbec nějaké připraví, tak pouze v malém množství v řádu gramů, zdůraznil.

21. března - Ministr zahraničí Martin Stropnický znovu označil za absurdní ruské tvrzení, že nervová látka použitá k útoku v Británii mohla pocházet z Česka. Ruský velvyslanec Alexander Zmejevskij, kterého si ministerstvo předvolalo, podle něj nepřinesl žádné důkazy, které by tvrzení Moskvy podpíraly.

- Ruské ministerstvo zahraničí v oficiálním dokumentu znovu zařadilo Česko mezi země, které pracovaly na vývoji novičoku. Dokument úřad předal všem cizím velvyslanectvím v Moskvě.

26. března - Premiér Andrej Babiš oznámil, že Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to výraz solidarity s Británií po útoku, řekl Babiš. Zároveň uvedl, že Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok použitého k útoku v Británii.

- Prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl jed na území Česka vyvíjen nebo skladován.

27. března - Prezident Zeman řekl, že nevěří, že je v ČR vyráběn nebo skladován novičok. Některé novinové články i zprávy ze zdrojů, které nechtěl kvůli jejich utajení jmenovat, podle něj naznačují, že by to možné bylo. Bude lepší, když to tajné služby prověří, řekl Zeman.

29. března - Moskva v reakci na kroky Británie a jejích spojenců oznámila, že vyhostí stejný počet diplomatů, kolik jich dané státy vyhostily zpět do Ruska. Jen o několik hodin dříve Marija Zacharovová prohlásila, že ač Prahu nikdo z ničeho neobviňuje, zprávy v médiích a ve veřejných zdrojích NATO prokazují, že paralytické látky typu novičok mají významné místo v českém výzkumu otravných látek.

3. dubna - Senátní bezpečnostní výbor odsoudil prezidenta Miloše Zemana za to, že nechal BIS prověřit, zda v Česku nebyl vyvíjen nebo skladován jed novičok.

27. dubna - BIS oznámila, že už vypracovala pro prezidenta Zemana zprávu, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován novičok.

3. května - Prezident Zeman řekl v rozhovoru pro TV Barrandov, že v ČR se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. Oznámil, že vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství, podle něhož nervově-paralytická látka označovaná jako A230, kterou pro účely testování loni vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně, je novičok. BIS naopak podle Zemana dospěla k závěru, že tento plyn není novičok. Po prostudování zpráv obou tajných služeb se prezident přiklonil k názoru vojenských zpravodajců.