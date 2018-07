Zprávy hlásíme dvakrát denně

NÁCHOD (KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ) I přes prudký rozvoj moderních technologií, jehož jsme svědky v posledních letech, se z naší zkušenosti domníváme, že klasický místní rozhlas neztrácí svůj smysl a jsou situace, kdy velmi dobře poslouží k rychlému rozšíření informací. Přeci jen, ne všichni jsou stále „on-line“, aby se k nim okamžitě dostala mimořádná a důležitá sdělení.

Městský rozhlas využíváme zpravidla dvakrát denně pro krátká hlášení. Dopoledne během velkých přestávek ve školách, abychom nerušili výuku a pak v odpoledních hodinách. Jedná se o stručné zprávy, aby je posluchači ve městě stihli dobře zaznamenat. V prvé řadě to jsou důležitá sdělení z radnice nebo třeba pozvánky na naše městské akce. Eliminovali jsme jakékoliv komerční využití městského rozhlasu, protože jako „reklamka po drátě“ by ztratil svůj smysl, nehledě na to, že by se podobná hlášení mohla rychle stát obtěžující. Kdy rozhlas funguje naprosto skvěle, jsou mimořádná hlášení v nenadálých a nárazových situacích, jako když se například ztratí dítě. I když samozřejmě čím méně takovýchto situací, tím lépe.



Nemáme stálou pověřenou obsluhu rozhlasu, dalo by se říci, že ho obsluhuje, kdo má ruce a nohy, tedy podle toho, kdo je zrovna k dispozici a o jakou informaci se jedná. Připravujeme kompletní modernizaci celé sítě, protože historie náchodského městského rozhlasu sahá desítky let zpět. Samozřejmě průběžně obnovujeme jeho vedení, a to jako součást oprav a rekonstrukcí komunikací.